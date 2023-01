EHC-Trainer lobt: „Kämpferisch alles rausgehauen“

Beeindruckende Unterstützung von den eigenen Fans erhielt der EHC Klostersee in Rosenheim. Foto: hans-jürgen Ziegler © hans-jürgen Ziegler

Wie schon zwei Mal davor im eigentlich extrem ungleichen Eishockey-Derby war es eng. Zwei Mal unterlag der EHC Klostersee den Starbulls Rosenheim mit 1:3 Toren, im letzten Pflichtspiel des alten Jahres stand am Ende ein 0:3 auf der Anzeigetafel.

Grafing – Dass den Grafingern diesmal sogar der Ehrentreffer verwehrt blieb, war definitiv nicht deren Leistung geschuldet. Der gastgebende Tabellenzweite der Oberliga Süd war trotz fehlendem Glanz und der eigentlich erwarteten, aber nicht eingetretenen drückenden Überlegenheit am Ende ein verdienter Sieger.

„Wenngleich sich das nach einer Niederlage dumm anhört: Ich war mit der Vorstellung meiner Jungs heute absolut zufrieden. Die haben kämpferisch alles rausgehauen und im ersten Drittel sogar spielerisch gut dagegengehalten“, wertete Trainer Dominik Quinlan die Performance seines Teams ergebnisunabhängig als Erfolg. Er habe nach der nicht guten Leistung eine Reaktion sehen wollen, „und die hat meine Mannschaft gezeigt“.

Das sahen auch der proppenvolle rot-weiße Fanblock so, der sich im mit 3500 Zuschauern gut gefüllten ROFA-Eisstadion immer wieder lautstark bemerkbar machte und „seine Mannschaft“ während der Partie und vor allem anschließend entsprechend feierte. In Rosenheim wurde einmal mehr deutlich: Die EHC-Fans haben ein gutes Gespür für das, was die Truppe um Philipp Quinlan gegen oft übermächtige Gegner leistet.

Der stürmende Trainerbruder nach knapp vier Minuten im Nachschuss und später zwei Mal Lynnden Pastachak hatten sogar die Führung beziehungsweise den Ausgleich auf dem Schläger, bevor die Starbulls mit dem zweiten Treffer etwas mehr Ruhe in die Begegnung brachten.

Neben dem verletzten Kapitän Raphael Kaefer (Mittelfußbruch) fieberte im VIP-Raum auch Fabian Zick (Kompartmentsyndrom) mit, der erst vor gut einer Woche operiert worden ist. „Mir war nach der Aktion in Lindau gleich klar, dass das nicht gut ist. Ich hatte die gleiche schwere Verletzung vor zehn Jahren schon einmal“, berichtete der erfahrene Angreifer, der schnell den Ernst der Situation erkannt hatte und gut zwölf Stunden nach Spielende bereits unter dem Messer lag.

Rosenheims Headcoach Jari Pasanen resümierte in seiner nüchternen Art: „Es gab zwei Dinge, mit denen ich heute zufrieden war: Travis Oleksuk hat heute genau ein Bully verloren und wir haben zu Null gespielt.“ Wer den Top-Auftritt zwei Tage davor in Garmisch gesehen habe, wisse, was er meine. Mit dem mehreren Millionen-Etat zur Verfügung dürfen die Ansprüche andere sein.

Aus Sicht der Klosterseer definitiv eine andere Welt. Dominik Quinlan schien während dieser Worte gedanklich bereits über den Jahreswechsel hinweg zu sein. Denn bereits am heutigen Montagabend geht es in der Liga für den EHC in der Grafinger Wildbräu-Arena schließlich bereits gegen den EC Peiting (20 Uhr) weiter. Und damit gegen einen Anwärter auf die direkte Playoff-Qualifikation, der nach dem 1:8 zuletzt in Weiden etwas gutzumachen hat. ele