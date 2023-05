EHC Klostersee verliert eine Abwehrstütze

EISHOCKEY - Verteidiger Kischer wechselt zu den Hammer Eisbären

Der EHC Klostersee hat einen weiteren Spielerabgang zu vermelden. Intern war beim Grafinger Eishockeyklub bereits seit längerem bekannt gewesen, dass es Verteidiger Yannick Kischer zu einem Verein in der Oberliga Nord zieht.

Grafing – Die Hammer Eisbären haben die Verpflichtung des 29-jährigen Verteidigers bekanntgegeben.

„Yannick hatte uns bereits vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er sich noch einmal verändern will, um mit Eishockey als Profi Geld zu verdienen, bevor er die Schlittschuhe an den Nagel hängt und in die Nähe seiner Familie nach Schwenningen zurückkehrt“, erklärt Grafings Noch-Cheftrainer Dominik Quinlan. „Bei uns ist das nicht möglich, weshalb wir diese Entscheidung absolut akzeptieren und uns bei ihm für seinen Einsatz im EHC-Trikot bedanken“, betonte Quinlan zum Abgang des Abwehrspielers zum Tabellenneunten der zurückliegenden Oberliga-Runde im Norden.

Kischer hatte es im „Corona-Jahr“ 2020 aus beruflichen Gründen in die Region verschlagen. Das Eigengewächs des Schwenninger ERC brachte aus den Gastspielen in Timmendorf, Hannover, Halle, Freiburg, Weißwasser, Crimmitschau, dem polnischen Gdansk und Deggendorf reichlich höherklassige Erfahrung mit zu den Klosterseern. Nach nur acht Pflichtspielen vor dem pandemiebedingten Saisonabbruch in seinem Premiere-Jahr beim EHC war der Abwehrspieler in der Bayernliga-Saison 2021/22 einer der Garanten für den Meistertitel und den folgenden Oberligaaufstieg.

„Mit Yannick müssen wir einen unserer Top-Vier-Verteidiger ziehen lassen, der seinen Job immer hervorragend erledigt hat“, weiß Quinlan um die Lücke, die dieser nun in der Hintermannschaft des EHC Klostersee hinterlässt. Insgesamt kam Kischer in den drei Jahren für die Grafinger auf 95 Pflichtspieleinsätze mit zwölf Toren und 43 Assists (55 Skorerpunkte). ele