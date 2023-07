Zwei Abwehrstützen sagen dem EHC Klostersee zu

Die Hintermannschaft des EHC Klostersee für die nicht mehr weit entfernte Bayernliga-Saison 2023/24 ist aktuell noch sehr dünn besetzt. Insbesondere der Weggang der beiden erfahrenen Verteidiger-Recken Marinus Kritzenberger (lässt die Karriere beim Landesligisten AibDogs Bad Aibling ausklingen) und Yannick Kischer (wechselte zum Nord-Oberligisten Hammer Eisbären) reißt eine Lücke in den Kader.

Grafing – „Umso wichtiger waren die Zusagen der beiden“, betonte der sportliche Leiter Dominik Quinlan zur bekanntgegebenen Vertragsverlängerung mit seinem jüngsten Bruder Nicolai und Johannes Kroner.

Auf zwei absolute Stützen und Leistungsträger könne man damit im Abwehrverbund weiterhin bauen. „Ehrlich gesagt, haben wir um die beiden schon ein wenig gezittert, denn deren Zusagen waren lange nicht klar. Wobei in beiden Fällen weniger ein Wechsel zu einem anderen Klub im Raum stand, sondern eher ein Ende der aktiven und bekanntlich sehr zeitintensiven Eishockey-Zeit“, verriet Dominik Quinlan.

In seine dritte Saison beim EHC geht damit der 32-jährige Kroner, der von den Eispiraten Dorfen gekommen war und als Grund- und Mittelschullehrer sowie als Familienvater zwei weitere „Fulltime-Jobs“ zu bewältigen hat. „Johannes bringt viel Ruhe und Erfahrung in die Hintermannschaft mit ein und kann einen guten ersten Aufbaupass spielen“, sieht das Grafinger Trainer-Duo Florian Engel/Gert Acker in Kroner auch eine Leitfigur für die neu aufgerückten jungen Semester oder auch die, die noch nicht so lange dabei sind.

In der bevorstehenden Spielrunde die „500er-Marke“ knacken will Nicolai Quinlan. Mit aktuelle 456 Pflichtspielen – und einer für einen Abwehrspieler beachtlichen Bilanz: 220 Skorerpunkte mit 63 Toren und 157 Assists – ist der jüngste Sohn von EHC-Legende Jimmy Quinlan von allen noch aktiven Puckjägern der Rekordler. Mit 17 Jahren hatte er bereits in der Ersten debütiert und seitdem auch satte 742 Strafminuten angesammelt.

„Niki ist überhaupt kein unfairer Spieler, er muss halt in gewissen Situationen einfach sein Temperament etwas besser zügeln“, sieht ihn Acker aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften und dem Spielverständnis als klaren „Nummer-Eins-Verteidiger“ in den eigenen Reihen. Der 29-jährige Defender sei ein begnadeter Schlittschuhläufer und trotz seiner körperlichen Nachteile einer, der keinem Zweikampf aus dem Weg gehe, betonte Engel. „Er steht in jeder Situation für das Team ein, sprüht vor Einsatz und Leidenschaft, hat ein Spielverständnis wie nicht viele und eine sehr ausgefeilte Technik.“ ele