Eishockey: Ein Ex-Grafinger Stürmer kehrt zurück

Jubelte zuletzt für den EC Peiting: Quirin Spies. f.: Wieland © www.holger-wieland.de

Der EHC Klostersee hat einige Tage vor dem Einstieg in das Eistraining personell noch einmal nachgelegt. Wie Dominik Quinlan gestern mitteilte, wurde mit Quirin Spies ein junger Angreifer verpflichtet.

Grafing – Das 21-jährige Stürmer-Talent stand zuletzt für den EC Peiting in der Oberliga Süd auf dem Eis, ist aber auch bei den Grafinger Rot-Weißen durch einige Nachwuchsjahre kein Unbekannter.

„Damit sind wir im Offensivbereich definitiv komplett und auch qualitativ insgesamt sehr gut besetzt“, erklärte der sportliche Leiter des Eishockey-Bayernligisten. Mit dem Linksschützen, der vor gut zehn Jahren vom EHC München in die U12 der Klosterseer gekommen war und später nach Schwenningen und Rosenheim in die Schüler-Bundesliga und DNL weiterzog, habe man sich bereits seit einiger Zeit näher befasst gehabt, verriet Quinlan weiters. „Quirin ist zwar nicht sehr groß gewachsen, dafür aber sehr schnell und wendig.“ Die Verpflichtung gebe der Offensive noch einmal mehr Durchschlagskraft. „Wir hatten uns mit ihm auch schon kurz nach Ende der letzten Saison beschäftigt, als ein Antreten in der Oberliga noch im Raum stand.“

In neuer (oder auch vertraut alter) Umgebung in der Wildbräu-Arena nahm Spies dieser Tage bereits noch beim ausklingenden Sommertraining der Mannschaft um Kapitän Raphael Kaefer teil, nachdem er einige Drittliga-Angebote ausgeschlagen hatte. „Wir freuen uns, dass er sich für diesen Weg entschieden hat“, so Quinlan. Neben Eishockey wird Spies sein „Fern-Abitur“ bauen und anschließend möglicherweise das berufliche Angebot eines EHC-Sponsors annehmen.

Die beiden Trainer Gert Acker und Florian Engel haben sich, was die sportliche Entwicklung des jungen Stürmers in der jüngsten Vergangenheit angeht, unter anderem bei Max Kaltenhauser kundig gemacht. Der Ex-EHC-Angreifer hatte ihn als Headcoach des DEL2-Klubs Eisbären Regensburg häufig im Trainingsbetrieb vor Augen. Dort stand Spies die letzten zwei Jahre unter Vertrag und bei den Jungeisbären in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) unter anderem mit Marc Bosecker in einem Team. Mit 43 Pflichtspielen (vier Tore und sieben Assists) verbrachte er bei nur sieben Einsätzen für Regensburg die überwiegende Zeit beim Oberliga-Partner Peiting. In den Vergleichen mit den Grafingern war Spies auch unter den Torschützen für den ECP.

In Erinnerung ist aber auch dessen „In-Fight“ mit Matthias Baumhackl, bei dem er sich eine blutige Nase holte. „Solche hitzigen Situationen kommen vor, sind aber nach einem Spiel schnell vergessen und überhaupt kein Problem mehr“, beschrieb Quinlan das vom jungen Offensivspieler bezahlte Lehrgeld. ele