Eishockey: Erst am Schluss wird’s für EHC Klostersee überdeutlich

Nichts zu holen in der Oberpfalz gab es für den EHC Klostersee (Marinus Kritzenberger) beim Überteam der Liga. © sro

Der 1:6-Endstand konnte über die insgesamt gute Vorstellung des EHC Klostersee bei den Blue Devils Weiden nicht hinwegtäuschen. Die Grafinger lieferten dem souveränen Tabellenführer einen starken Fight.

Grafing – Die Oberliga-Eishackler vom EHC unterlagen aber wegen fünf Toren in gegnerischen Überzahl klar – drei davon in den letzten vier Minuten.

Nach nur 17 Sekunden musste bereits der dritte Puck herhalten, zwei der kleinen schwarzen Spielgeräte waren jeweils abgefälscht über das Plexiglas geflogen und von Souvenirjägern eingesammelt worden. So nah dran an den Blauen Teufeln wie in diesen beiden ersten Aktionen waren die Rot-Weißen im ersten Drittel nicht immer, wie Philipp Quinlan im Pauseninterview monierte. Man müsse mehr an den Gegenspielern kleben. „Das Tor hat uns natürlich Auftrieb gegeben“, hatte der EHC-Kapitän ergänzt.

Vitus Gleixner hatte dem Schlenzer von Simon Roeder die entscheidende Richtungsänderung verpasst, so dass Jaroslav Hübl im BDW-Kasten das Nachsehen hatte (18.). Damit stellten die Klosterseer nach dem schnellen Rückstand nach nur 101 Sekunden und einem Gegentor in eigener Unterzahl noch vor Drittelende auf 1:2. Trotz der kritischen Einstellung von Phil Quinlan.

Die ersten 20 Minuten dokumentierten nicht nur wegen des Treffers deutlich, wie die Grafinger seit dem ersten Spieltag und dem da ausschließlich defensiv-passiven Auftritt beim 0:5 an gleicher Stelle dazu gelernt haben. Das galt umso mehr für den zweiten Durchgang, in dem der auf Platz eins sämtlicher Konkurrenz längst enteilte Spitzenreiter zwar erneut ein Powerplay erfolgreich abschloss, aber auch Glück und einen formidablen Hübl zwischen den Pfosten dringend benötigte.

Bei einem ausgeglichenen Schussverhältnis und drei, vier erstklassige Abschlussmöglichkeiten für den EHC hätte es durchaus noch enger in die zweite Pause gehen können. Das 1:3 nach der Hälfte der Spielzeit war erst die zweite nennenswerte Chance Weidens im Mitteldrittel gewesen. In dem Philipp Hähl weiterhin ein starker und verlässlicher Rückhalt für die Gäste war.

Das Schlussdrittel ging mit einem Pfostenknaller von Vili Vesalainen los und endete mit für Minuten zumeist doppelter Unterzahl der EHCler, die sich in den Zweikämpfen ungleich behandelt fühlten und noch drei Gegentore schlucken mussten. ele