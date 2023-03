Eishockey: 0:5 - Klostersee macht Pleite-Quartett komplett

Gleich schlägt’s im EHC-Kasten ein: Riessersees Ulrich Maurer trifft mit Unterstützung von Alexander Höller zum 2:0. or © Tamara Rabuser

Nichts zu holen gab‘s für den EHC Klostersee am Freitagabend im Werdenfelser Land. Beim SC Riessersee unterlagen die Grafinger glatt mit 0:5 Toren, die vierte Niederlage im vierten Duell.

Garmisch/Grafing – Los ging‘s im Eissportzentrum mit einer fast halbstündigen Verspätung. Wegen eines Feueralarms hatte die Olympia-Eishalle komplett geräumt werden müssen, auch beide Mannschaften wurden aus den Kabinen ins Freie gebeten. Dazu wurde vor dem ersten Bully die SCR-U17 für die Bayernliga-Meisterschaft geehrt (Vizemeister übrigens der EHC-Nachwuchs).

Auf dem Spiel stand an diesem vorletzten Spieltag der Hauptrunde mit Ausnahme der drei Punkte nichts mehr, nachdem die Tabellenplätze jeweils schon „zementiert“ waren. Viel Unterschied zwischen dem gastgebenden Vierten und den Rot-Weißen als Schlusslicht war zunächst nicht zu erkennen. Der EHC hielt in der Anfangsphase forsch dagegen und gab in der Offensive etwa die gleiche Anzahl Torschüsse ab.

Die Zwei-Tore-Führung der Riesserseer zur ersten Pause machten gut gelöste Kleinigkeiten aus. Zuerst ein kurz vor Philipp Hähl abgefälschter Distanzschuss, dann nach zwei Glanzparaden des EHC-Keepers die Verwertung des zweiten Rebounds (7./11.). Gegenüber scheiterten anschließend Jordy Stallard aus zu spitzem Winkel und Kapitän Raphael Kaefer im Unterzahlkonter mit ihren Versuchen (12./14.).

Die zwei in SCR-Diensten stürmenden Topscorer der Oberliga Süd, Lubor Dibelka und Robin Soudek, hatte der EHC auch im zweiten Durchgang gut unter Kontrolle.

Das Ansinnen, jede Aktion spielerisch zu lösen und nicht in Bedrängnis mal auf eine unkontrollierte Befreiung aus der Gefahrenzone zu setzen, verursachte mehrmals gegnerischen Druck. Und war auch Ausgangspunkt des 0:3 in der 33. Minute. Beim EHC stand auch vor Beginn der letzten 20 Minuten vorne die Null. Weil beste Chancen, wie der Alleingang von Vili Vesalainen oder die Direktabnahme durch Mark Bosecker, ungenutzt blieben (35./39.). Während Grafing noch zwei Gegentore hinnehmen musste, hielt SCR-Goalie Daniel Allavena seinen „Shut-out“ fest. ele