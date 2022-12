Eishockey-Oberliga: Klostersee stürmt, Füssen trifft

Und wieder jubeln die Falschen (aus Sicht der Klosterseer): Grafings Torwart Philipp Hähl ist geschlagen und Sebastian Sterr (li.) konsterniert, während Füssens Torschütze Jere Helenius nach dem überraschenden 1:1 gefeiert wird. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Der EHC Klostersee musste am Dienstagabend die nächste bittere Pille schlucken. In einem intensiven und engen Schlagabtausch waren die Grafinger bei der 1:3-Niederlage gegen den EV Füssen erneut einen Tick zu grün.

Grafing – Wochen-Spieltag, Zeit der Weihnachtsfeiern und bestimmt auch das bisherige Abschneiden – es gab selbst für Eishockeybegeisterte wohl einige Gründe, den Weg in die Wildbräu-Arena diesmal nicht anzutreten. Die Ränge waren jedenfalls überschaubar besetzt, 434 Zuschauer bedeuteten einen der schwächeren Besuche in der laufenden Saison. Dazu kamen über 150 Bucher des Live-Streams auf Sprade-TV.

Die Klosterseer begannen lauf- und einsatzfreudig, machten die Räume schon zwischen den zwei blauen Linien klug dicht. Für die Allgäuer, mit der Empfehlung eines Auswärtssieges in Bad Tölz und einer trotz Niederlage starken Vorstellung gegen Ligaprimus Weiden angereist, war da zunächst kein Durchkommen. Nach knapp drei Minuten legte der EHC nach davor bereits zwei Halbchancen das 1:0 vor. In Überzahl traf der vor noch nicht einmal einer Woche nachverpflichtete Jordan Stallard auf Querpass von Marinus Kritzenberger. Vier Tage davor im Heimspiel gegen Passau waren die Rollen beim Führungstreffer aus dem Powerplay heraus genau andersherum verteilt.

Nur gut eine Minute durfte man sich darüber freuen, dann hatte Füssen ausgeglichen. Nicht nur vom Zeitpunkt her ärgerlich, auch in der Entstehung. Die Grafinger hatten den Puck im zögerlich-ungenauen Aufbau in der eigenen Zone abgegeben. Es war die einzig klare Torchance für die Gäste im ersten Drittel, in dem die EHCler einiges liegen ließen. Fabian Zick, Simon Roeder und Philipp Quinlan nach sehenswertem Solo von Lynnden Pastachak scheiterten aus nächster Nähe.

Nach Wiederbeginn hatte Klosterseer zunächst mehr vom Spiel, tauchte durch Felix Kaller, Julian Dengl und den Kanadier Stallard gefährlich vor Benedikt Hötzinger auf. Der EVF-Keeper hatte jeweils das letzte Wort. Dann kamen die Füssener stärker auf, der EHC fand sich immer wieder mit Defensivarbeit gebunden – und war am 1:2 erneut maßgeblich beteiligt. Die Hintermannschaft war zu weit aufgerückt, Philipp Hähl konnte den Alleingang parieren, nicht aber den Nachschuss.

Mit mächtig Wut im Bauch über den unnötigen Rück- ging Klostersee die verbleibenden 20 Minuten an. Und mit einer Top-Chance von Pastachak nach Abwehrfehler der Gäste, die ungenutzt blieb. Dem EHC lief die Zeit davon, bis der Gast den Sack zumachte (59./ENG). ele