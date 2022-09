Geschwächter EHC Klostersee verliert Oberliga-Auftakt mit 0:5

Konnte beim Saisonauftakt in Weiden keinen Stich machen: EHC-Coach Dominik Quinlan (re.), dem in Weiden sein Torjäger Lynnden Pastachack (li.) wegen einer Rotsperre fehlte. Das Foto entstand beim vorangehenden Testspiel in Erding. © Christian Riedel / fotografie-ri

Beim Auftakt der Eishockey-Oberliga Süd musste ein ersatzgeschwächter EHC Klostersee aus Grafing eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Grafing – Die erste Pflichtaufgabe des Abenteuers Oberliga Süd hat der EHC Klostersee hinter sich. Bei übermächtigen Blue Devils Weiden unterlagen ersatzgeschwächte Rot-Weiße am Freitagabend trotz engagiertem Auftritt mit 0:5. Mit drei Minuten Verspätung stiegen der gastgebende Top-Favorit und amtierende Drittliga-Meister im Süden und der Aufsteiger in die Oberliga-Saison ein. Das lag nicht am Stau auf der Strecke in die Oberpfalz, sondern an der an ersten Spieltagen umfangreicheren Einlaufzeremonie.

Ab dem ersten Bully ging es zunächst wie erwartet überwiegend in eine Richtung. Der EHC fand sich sofort mit viel Abwehrarbeit konfrontiert und wirkte in den Anfangsminuten nervös. Zwischen den Pfosten stand Philipp Hähl sicher und gab den Vorderleuten zunehmend Selbstvertrauen. Das 0:1 aus Gästesicht leitete Chad Bassen ein, ein Deutsch-Kanadier mit über 800 Einsätzen in der DEL auf dem Buckel (5.). Bei den Blue Devils führte er die dritte Angriffsreihe, was einerseits die Ausgeglichenheit im Weidener Kader und auch den großen Unterschied der Teams herausstellte.

EHC Klostersee bei Blue Devils Weiden: Offensiver Mut wird nicht belohnt

Gegen Drittelende kehrte mehr Ruhe in die Aktionen Klostersees ein, die offensiv frecher wurden. Philipp Quinlan, der den erkrankten Raphael Kaefer als Kapitän vertrat, hätte sogar auf 1:1 stellen können (16.). Was ob der übermächtigen Torschussbilanz zugunsten der Gastgeber freilich etwas viel des Guten gewesen wäre. Wie wichtig es ist, in jeder noch so unscheinbar wirkenden Situation hellwach zu sein, musste der EHC 30 Sekunden vor der Pausensirene bei der Entstehung des 0:2 erfahren.

Rotsperre und Verletzungen schwächen den EHC Klostersee Der EHC Klostersee musste gestern die Punkterunde in der Oberliga Süd stark dezimiert angehen. Bei den Grafingern fehlten vom Stammpersonal Yannick Kischer, Raphael Kaefer und Nicolai Quinlan verletzt beziehungsweise krank, dazu Lynnden Pastachak. Der kanadische Stürmer erhielt im letzten Testspiel der Rot-Weißen in Erding eine Spieldauerstrafe, nachdem ihm die Schiedsrichter einen absichtlichen Schuss in ihre Richtung unterstellt hatten. Gestern hat die EHC-Führung mitgeteilt, die von der Eishockey-Kommission festgelegte Sperre von sechs Meisterschaftsspielen (plus zwei auf Bewährung) zu akzeptieren. Sein Pflichtspiel-Debüt in der Saison 2022(23 gibt der Kanadier damit am Sonntag, 16. Oktober im Auswärts-Derby bei den Starbulls Rosenheim. „Das macht unseren Oberliga-Einstieg als Aufsteiger natürlich nicht einfacher, aber da müssen wir jetzt alle zusammen durch“, kommentierte Trainer Dominik Quinlan. ele

Kleine Fehler mit großer Wirkung – so ging es weiter: Nach einem schlechten fliegenden Wechsel und einem missglückten Befreiungsversuch über die eigene blaue Linie stand es 0:4 (23./25.). Die Moral beim Team von Dominik Quinlan war trotzdem intakt. Einen Treffer hätten sich die Klosterseer in dieser Phase verdient gehabt. Doch Weidens Keeper Jaroslav Hübl hatte beim Alleingang von Florian Gaschke und der Direktabnahme von Simon Roeder die bessere Antwort und Glück beim Pfostenknaller von Joe Leonidas (31./32.). Das Ehrentor blieb im letzten Drittel auch Marc Bosecker versagt (43.), in dem die Blue Devils in Überzahl den Endstand markierten (54.). ele

