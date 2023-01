Eishockey: EHC Klostersee vorm Wochenende der Gegensätze

Teilen

Puckkontrolle hinterm Tor: Es wird weiter auf defensive Stärken bei Klostersee (Simon Roeder/r.) ankommen. © sro

Erstmals wieder einen eishockeyfreien Tag konnte man am Montag beim EHC Klostersee in der zurückliegenden Woche genießen. Der Spielplan in der Oberliga Süd kehrt zum normalen Freitag-Sonntag-Rhythmus zurück.

Grafing – Die anstehenden Aufgaben für die Grafinger heißen am heutigen Abend um 20 Uhr Gastspiel bei den Blue Devils Weiden und am Sonntag, ab 17.30 Uhr, Heimauftritt in der Wildbräu-Arena gegen die Lindau Islanders.

Selbst wer nicht tief in der Materie steckt, kann sich leicht ausrechnen, dass der Hauptfokus bei den Rot-Weißen auf dem Treffen mit dem Gast vom Bodensee liegt. Die Auswärtspartie in der Oberpfalz ist eine „Mission impossible“ für den EHC als Tabellenletzter beim souveränen Ligaprimus. Der schon vor Saisonstart so gesehene und auch selbsternannte Topfavorit ist seiner Rolle bislang absolut gerecht geworden, hat selbst auf die Starbulls Rosenheim als Zweiter bereits 16 (!) Punkte Vorsprung herausgearbeitet.

„Man muss da realistisch sein: In Weiden bewegt man sich aufgrund des scheinbar grenzenlosen finanziellen Backgrounds in einer anderen Welt“, erklärte Klostersee-Trainer Dominik Quinlan. „Wir wollen es dem Gegner aber natürlich so schwer wie nur möglich machen und uns teuer verkaufen.“ Damit erklärte er das Vorhaben gegen den Spitzenreiter, bei dem die vierte Angriffsreihe auch mal vom Deutsch-Kanadier Chad Bassen angeführt wird, der die Erfahrung von über 800 DEL-Einsätzen einbringt.

Das allein zeige die im gesamten Kader gehobene bis sehr hohe Qualität bei den Blue Devils, betonte Quinlan. Im möglichen Rahmen gut verkauft haben sich die Klosterseer gleich am ersten Spieltag auswärts (0:5); ein sehr achtbares 2:4 erkämpfte man sich im zweiten Aufeinandertreffen in Grafing. Sollte es die personelle Situation zulassen, plant der EHC-Cheftrainer zur „Lastenverteilung auf viele Schultern“ mit vier Blöcken.

„Mal sehen, wie es sich zum Wochenende hin entwickelt. Noch ist das Grippevirus in der Kabine unterwegs“, erzählte der Headcoach zur Wochenmitte nach der ersten „richtigen“ Trainingseinheit. Dienstag hatte er eine freiwillige Einheit angesetzt, mit eher lockeren Übungen und nur „um ein bisschen die Beine zu bewegen“.

Zurück auf dem Eis ist nach mehrwöchiger Verletzungspause bereits Raphael Kaefer. Das Comeback des EHC-Kapitäns, den wie schon in der Vorsaison ein Mittelfußbruch länger außer Gefecht gesetzt hatte, dürfte sich aber noch ein bisschen hinziehen. „Er beginnt jetzt erst einmal mit leichtem Lauftraining. Frühestens in zwei Wochen rechne ich mit ihm“, verweist Quinlan auf den Zeitplan der medizinischen Abteilung. Gegen den Tabellenelften Lindau, der im Ringen um die Teilnahme an den Pre-Playoffs vom neuen Trainer John Sicinski und einem überzähligen Import-Stürmer zusätzliche Impulse erwartet, wird sich Kaefer damit vorerst weiterhin an der Glasfront des VIP-Raums dem Erfassen der Spielstatistik widmen. ele