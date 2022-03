Engel setzt EHC Klostersee die Bayern-Krone auf

Mit vereinten Kräften zur Bayern-Meisterschaft: Die Klosterseer Marinus Kritzenberger, Yannik Kischer und Vitus Gleixner (von hinten nach vorne) vor ihrem Torwart Philipp Hähl, der nur einmal zu bezwingen war. © Foto: Stefan Rossmann

Der EHC Klostersee ist Bayerischer Eishockey-Meister. Im entscheidenden Match gegen den TEV Miesbach setzte sich das Team von Dominik Quinlan in einem lange offenen Spiel am Ende verdient mit 4:1 Toren durch.

Grafing – Für einen würdigen Einstieg in diese definitiv letzte Bayernliga-Partie 2021/22 sorgte die Stadtkapelle Grafing, die auf dem Eis stehend das Publikum auf den voll besetzten Rängen mit der Bayernhymne einstimmte. Das face-off ging an Bob Wren und damit an den EHC, der aber schnell auch die erste Strafzeit schluckte. Das gab den Gäste auch ohne zwingende Torchance die Möglichkeit, erst einmal das Heft in die Hand zu nehmen.

Die Rot-Weißen wirkten etwas nervös, bei Miesbach lief der Puck besser durch die umgestellten Reihen. Das 1:0 auf dem Schläger hatte Gennaro Hördt nach tollem Lauf von Vitus Gleixner, doch der zielte am langen Eck vorbei (6.). Anian Geratsdorfer wäre wohl geschlagen gewesen.

Das „wäre“ war im Gegenzug und gewonnenem Bully zu streichen. Philipp Hähl war beim präzisen Distanzschuss von Andreas Nowak zum 0:1 (7.) die Sicht versperrt. Da war er wieder, der Rückstand, den die Grafinger unbedingt vermeiden wollten. Die eigenen Angriffe endeten zumeist etwas überhastet, doch kurz vor der Drittelpause scheiterte Marinus Kritzenberger knapp am 1:1.

Der Druck der EHCler wurde in Abschnitt zwei stärker. Und erneut hatte Hördt eine 100-prozentige Möglichkeit, die Gästeführung aber weiterhin Bestand (23.). Klostersee ließ nicht locker. In der 31. Minute der hochverdiente Ausgleich. Kapitän Bernd Rische passte zu Wren und der Kanadier weiter zu Florian Engel, der Geratsdorfer auf dessen Stockhandseite überwand.

Der TEV stand fortan mächtig unter Druck, kassierte einige Hinausstellungen. Die Grafinger produzierten Chancen in Serie, fanden aber die Lücke nicht, das Gäste-Gehäuse schien wie vernagelt. Im letzten Drittel wurde dann das lauf- und kraftintensive Forechecking etwas zurückgenommen. Einfach, um nicht mehr volles Risiko zu gehen und möglicherweise nur das eine entscheidende Mal durchzufallen und in Rückstand zu geraten.

Der EHC blieb dran und war vor des Gegners Tor aktiver. Und belohnte sich endlich. Für das 2:1 zeichnete erneut Engel verantwortlich (48.). Die fast 1600 Zuschauer in der Scheune standen kopf. Umso mehr, als Engel bei fünfminütiger Überzahl – Sebastian Deml musste nach einem Check gegen den Kopf gegen Philipp Quinlan, der benommen in die Kabine geführt wurde, ebenso vom Eis – auf 3:1 stellte (53.). Der EHC spielte die restliche Zeit cool runter. Vier Sekunden vor der Sirene das 4:1. Durch wen? Natürlich Engel. ele