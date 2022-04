EHC und Oberliga-Aufstieg: Es hängt am lieben Geld

Riesengroß war der Jubel nach dem Gewinn der Meisterschaft beim EHC Klostersee gewesen. Nun soll es hinauf in die Oberliga gehen, wenn die Rahmenbedingungen für die Eishackler stimmen. © Foto: Stefan Roßmann

Wenn der Trubel ein wenig verflogen sei, werde man sich zusammensetzen und beraten, wie das Abenteuer Oberliga Süd zu stemmen sei. Das hatte man beim EHC Klostersee vor zwei Wochen nach dem 4:1-Erfolg im finalen Finale um die Bayernliga-Meisterschaft gegen den TEV Miesbach erklärt.

Grafing – Durch den Titelgewinn waren die Grafinger, wie berichtet, vorzeitig auch sportlich qualifiziert für die dritthöchste Spielklasse. Denn der Meister der Regionalliga Südwest (Baden-Württemberg), die Eisbären Heilbronn, hatte die Mini-Serie um den Aufstieg in Hin- und Rückspiel abgesagt.

Ein erstes Orientierungstreffen von erweiterter Vorstandschaft und sportlicher Führung hat nun vor einigen Tagen stattgefunden. „Die Tendenz geht in Richtung Oberliga Süd“, verriet EHC-Trainer Dominik Quinlan, wobei es freilich noch ein „Aber“ gebe. „Wir sind uns alle einig, dass der Aufstieg nur risikofrei wahrgenommen wird. Die Finanzierung muss auf stabilen Beinen stehen.“

Weshalb sich Präsident Sascha Kaefer auf der Saisonabschluss- und Meisterfeier zu diesem Thema am Mikrophon im prall gefüllten Partyzelt noch etwas bedeckt hielt, aber auch euphorisch meinte: „Wir müssen abwarten und schauen. Aber wenn die Fans weiterhin so da sind und hinter uns stehen, die Mannschaft weiter ein so geiles Team ist und die erweiterte Vorstandschaft ihren Job macht, dann ist es möglich.“

Denn dann würden die Gegner in der nächsten Saison Rosenheim, Riessersee und möglicherweise auch Bad Tölz (sollten die Löwen, die in der Playdown-Serie gegen die Bayreuth Tigers am Abgrund stehen, aus der DEL2 absteigen) heißen, hatte der EHC-Boss unter tosendem Beifall nachgelegt. „Wir werden alles versuchen, den Etat sicher zu stellen, aber bestimmt nicht mit offenen Augen gegen die Wand fahren“, betonte Kaefer, der auch für diesen Nachsatz viel Applaus erntete.

In vertrauter Runde präzisierte er: „Die Tendenz steht, aber mit einem Bayernliga-Budget.“ Der bisherige finanzielle Rahmen, selbst im bayerischen Oberhaus im unteren Drittel angesiedelt gewesen, müsste definitiv angehoben werden, um im Konzert vieler Klubs mit Millionen-Budget in einer inzwischen überwiegend vollprofessionellen Spielklasse nicht unter die Räder zu kommen. „Wir müssen uns nichts vormachen. Das Ziel kann dann nur sein, ein paar Große zu ärgern, die Klasse zu halten und zumindest einen Gegner hinter sich zu bringen“, gibt sich Headcoach Quinlan realistisch.

„Unter meiner Führung gibt es kein Harakiri. Wir werden nur mit vorab gesichertem Etat nach oben gehen, sind ja nicht vor einigen Jahren freiwillig nach unten gegangen, um nun wieder ins gleiche Fahrwasser zu kommen“, betonte der Vereinsvorsitzende, der nach dem Neustart in der Bezirksliga übernommen hatte. Es war eine Anspielung auf die in der Szene offenbar weit verbreitete Methode, mit einer gewissen Unterdeckung der veranschlagten Mittel (Motto: Den Rest bekommen wir schon noch zusammen) in die Saison zu gehen.

„Wir haben noch einiges zu tun in diesen Wochen“, ergänzte EHC-Teammanager Max Kreitmaier. Dabei hofft man bei den Verantwortlichen des Bayerischen Meisters, den einen oder anderen Sponsor zur Absicherung des Oberliga-Aufstiegs dazugewinnen zu können. Und ist insgesamt guter Dinge, dass es klappen könnte. ele