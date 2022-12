EHC Klostersee: Bittere 4:6-Heimniederlage gegen Passau Black Hawks in den Schlussminuten

Teilen

Grafings Neuzugang Jordan Stallard (Nr. 40 in Rot) glänzte mit zwei Assists und traf bei seinem EHC-Debüt auch selbst zum zwischenzeitlichen 3:2. © stefan rossmann

EHC Klostersee unterliegt den Passau Passau Black Hawks in der Eishockey Oberliga Süd beim Debüt von Neuzugang Jordan Stallard unglücklich mit 4:6 Toren.

Grafing – Gibt´s doch gar nicht. Der Refrain des Songs von „Der Wolf“ wird im Grafinger Eisstadion immer bei Gegentoren eingespielt. Gestern zwei Mal zu oft aus Sicht des gastgebenden EHC Klostersee, der in einem mindestens ausgeglichenen Spiel den Passau Black Hawks mit 4:6 unterlag.

Neben einer knappen Handvoll Kranker fehlte bei den Rot-Weißen Raphael Kaefer. Wie sich herausgestellt hat, zog sich der Kapitän im letzten Auswärtsspiel in Füssen erneut einen Mittelfußbruch zu. Wenigstens lagen die letzten Papiere für die Spielberechtigung von Jordan Stallard gerade rechtzeitig vor. Der am Mittwochmorgen aus Nordamerika eingetroffene Kanadier debütierte an der Seite von Philipp Quinlan und Lynnden Pastachak im EHC-Trikot.

Seine erste erwähnenswerte Offensivaktion hatte der 25-jährige Stürmer nach knapp sieben Minuten bei Grafinger Überzahl. Das 1:0 entstand dem zweiten Powerplay. Torschütze Marinus Kritzenberger wurde per Direktpass von Stallard bedient (13.). Die knappe Führung brachten die EHCler nach ausgeglichenem ersten Drittel in die Pause.

Kanada-Import „Jordy“ Stallard stellt sich mit Debüt-Treffer und zwei Assists vor

War da die Abwehr immer auf der Hut gewesen, fehlte beim Ausgleich die Restverteidigung komplett (22.). Klostersee war in einer Art Offensiv-Euphorie – zwei dicke Chancen endeten unmittelbar zuvor beim Keeper der Black Hawks – viel zu weit aufgerückt. Das passierte den Gastgebern noch einmal, doch da parierte Philipp Hähl gegen Passaus Topscorer Jakub Cizek (25.). Kurz darauf arbeitete sich der EHC erneut nach vorne. Florian Gaschke versenkte nach Zuspiel des Finnen Vili Vesalainen den zweiten Nachschuss (27.).

Das 2:1 hatte nur ganze 17 Sekunden und eine Unachtsamkeit mehr Bestand. Beide Seiten waren in dieser Phase defensiv nicht sattelfest. Als sich die Klosterseer über Pastachak und Phil Quinlan durchtankten, staubte Stallard zum 3:2 ab (32.). Diesmal brachte man den Vorsprung nicht über die Zeit bis zum Gang in die Kabine. Die Gäste behielten beim erneuten Ausgleich die Übersicht und konterten beim 3:4 eiskalt, eine Sekunde vor der Sirene.

Ein echter Genickschlag. Mit viel kämpferischem Einsatz und durchaus spieltechnisch guten Ansätzen kreierte der EHC Klostersee durch Pastachak den hochverdienten 4:4-Gleichstand (50.). Danach waren die Grafinger dem Siegtreffer näher, doch getroffen haben die Niederbayern, zum vorentscheidenden 4:5 in der 57. Minute und schließlich noch in den leeren EHC-Kasten. ele

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.