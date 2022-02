Für Raphael Kaefer ist die Saison beendet - Stürmer fällt mit Mittelfußbruch aus

So dynamisch wie hier gegen Miesbach wird man Raphael Kaefer (2.v.r.) in dieser Saison wohl nicht mehr auf dem Eis sehen. © stefan rossmann

Es war eine Nachricht mit Schockcharakter. Eishockey-Bayernligist EHC Klostersee muss in der entscheidenden Saisonphase auf Top-Stürmer Raphael Kaefer verzichten.

Grafing – Hiobsbotschaft für den EHC Klostersee. Zwar konnten die Grafinger in der Bayernliga-Aufstiegsrunde mit einem weiteren Sechs-Punkte-Wochenende die Tabellenführung behaupten. Doch die makellose Bilanz des Doppel-Spieltags musste

Fuß darf sechs Wochen nicht belastet werden

teuer bezahlt werden, wie sich zu Wochenbeginn herausstellte. Nach Verteidiger Johannes Kroner (Kahnbeinbruch) wird den Rot-Weißen mit Stürmer Raphael Kaefer ein weiterer Schlüsselspieler für die restliche Saison fehlen. Der Stürmer erlitt im Heim-Derby gegen die Waldkraiburger Löwen am vergangenen Freitag einen Bruch des Mittelfußknochens, wie sich herausstellte.

„Das trifft uns enorm hart. Nach einem defensiv sehr stabilen Abwehrspieler fällt uns nun mit Raphi für die entscheidende Saisonphase auch noch einer der technisch versiertesten Stürmer der gesamten Bayernliga aus“, kommentierte Trainer Dominik Quinlan die „bad news“ aus der ärztlichen Abteilung. Äußerst ungewöhnlich und selten sei eine Fraktur aus einer derartigen Situation heraus, habe ihm EHC-Vorstand und Mannschaftsarzt Dr. Engelbert Remiger nach der Diagnose durch einen Kollegen berichtet. Passiert ist die Verletzung nämlich durch einen geblockten Schlagschuss. Der Puck traf Kaefer seitlich am Schlittschuh. „Offenbar extrem unglücklich und einfach Pech, was natürlich nur ein schwacher Trost ist“, so Quinlan.

Der 27-Jährige, Torschütze zur 1:0-Führung gegen die Löwen, hatte in der umkämpften Begegnung bis zum Ende durchgespielt. „Die Jungs sind hart im Nehmen. Er hatte natürlich Schmerzen, aber da denkst du nicht an das Schlimmste.“

Geblockter Schlagschuss trifft Grafinger seitlich am Schlittschuh

Erst eine Woche zuvor hatte Kaefer beim Gastspiel in Buchloe die Hartgummischeibe im Gesicht abbekommen, zwei Tage später aber nach Behandlung in der Zahnklinik und genähten Platzwunden an Lippe und im Mundbereich mit Vollvisier wieder gespielt.

Eine Operation des Bruches ist nicht vorgesehen, nach konservativer Behandlung und dem Tragen eines Spezialschuhs soll der Fuß nach etwa sechs Wochen wieder belastbar sein.

„Raphi ist einer der Schlüsselspieler in unserem Paradeblock und daher nicht zu ersetzen. Seinen Ausfall können wir auch mit unserem auch in der Breite starken Kader nicht auffangen“, weiß Headcoach Quinlan. Jetzt müsse man einfach schauen, weiter an der Tabellenspitze mitzuschwimmen. „Das Team hat bislang eine gute Basis geschaffen. Schlimmer wäre es definitiv gewesen, wenn wir unter Druck um Platz vier kämpfen müssten.“ Mit 43 Scorerpunkten (20 Tore und 23 Assists) aus 29 Saison-Pflichtspielen ist Raphael Kaefer zweitbester Punktesammler der Klosterseer nach Lynnden Pastachak. Dem Kanadier fehlt nun für die ausstehenden Partien in der oberen Zwischenrunde und die Playoffs sein kongenialer Angriffspartner. ele