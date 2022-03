Eishockey mit Herz: Herzlich willkommen, „Paul“

Fühlt sich im Kreis der Klosterseer U15-Mannschaft schon nach wenigen Tagen sehr wohl: Pavlo „Paul“ Nikolaiev (liegend). © Foto: Stefan Rossmann

Der EHC Klostersee hat Herz bewiesen. Ein 13-jähriger Bub aus der Ukraine durfte vor dem Auftakt der Eishockey-Bayernliga-Playoffs gegen Amberg den ersten Puck einwerfen. Gleichzeitig darf „Paul“ , der zwei Wochen davor mit Mutter und Oma aus Kiew geflüchtet ist, bei der U15 in Grafing mitspielen.

Grafing – Ein wenig nervös sei er schon, gestand Pavlo Nikolaiev am Freitagabend kurz vor dem Auftakt der Halbfinal-Serie in den Bayernliga-Playoffs zwischen dem EHC Klostersee und den Amberg Wild Lions. Nicht ungewöhnlich für einen noch 13-jährigen Buben, der zwei Wochen davor zusammen mit seiner Mutter und Oma aus dem umkämpften Kiew zu Bekannten nach Deutschland geflüchtet ist und für das symbolische „face off“ in wenigen Minuten vor gut 800 Zuschauern im Mittelpunkt stehen wird.

Nachdem in den Eishockey-Partien zuvor hierzulande jeweils mit einer Schweigeminute an den schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gedacht wurde, entschied man sich bei den Grafingern diesmal für diese besondere Aktion. Solidarität sei in diesen Zeiten ein schon extrem strapaziertes Wort und doch wolle man ob aller Ohnmacht damit ein Zeichen für den Frieden und dem Zusammenstehen als europäische Eishockey-Familie stehen, betonte Martin Sauter. „Es geht neben all der notwendigen Unterstützung vor allem auch darum, die zu uns gekommenen Leute zumindest ein wenig abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen“, ergänzte der Klosterseer Nachwuchsleiter.

Gedankliche Ablenkung und auch Integration soll Pavlo vor allem die Einbindung ins Training der EHC-U15 bringen, der zusammen mit seiner Mutter in Maitenbeth untergekommen ist, während sein älterer Bruder, der Vater und der Onkel aus der Ukraine nicht ausreisen durften. Die Sorgen insbesondere um Mann und Sohn sind Tatjana Nikolaiev anzusehen, wenngleich die beiden sich derzeit nicht daheim in der täglich umkämpften Hauptstadt aufhalten, sondern gut 550 Kilometer weiter westlich in Lwiw (Lemberg). Doch auch dort, nur etwa noch 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, gab es bereits russische Luftangriffe. „Wir hatten Glück, konnten die Grenze nach dreieinhalb Stunden passieren. Ich weiß von anderen, die zehn Stunden und mehr warten mussten“, erzählt sie von der Flucht, die sie mit dem Auto von Polen über Tschechien und Österreich zu Freunden geführt hat. Das war am 6. März, eineinhalb Wochen nach dem Überfall auf das Heimatland.

Pavlo Nikolaiev, zu Hause im Nachwuchs von Sokol Kiew aktiv, machte sich nach der Ankunft über „Eishockey in der Gegend“ kundig und kam so auf den EHC. Seit gut einer Woche trainiert er bei der Klosterseer U15, Ausrüstung und Schlittschuhe „sponsorten“ Ausrüster Toni Hager (Vater von Nationalstürmer Patrick Hager, EHC Red Bull München) und der in den Trainerstab eingebundene Alt-EHCler Johannes Wieser. Nachwuchsleiter Sauter hat es sogar geschafft, innerhalb weniger Tage eine Spielerlaubnis für den Verteidiger zu bekommen, sodass er am vergangenen Wochenende in den beiden U15-Heimspielen in der Bayernliga-Endrunde eingesetzt werden konnte.

Erste Worte deutsch sind bereits verinnerlicht, englisch spricht Pavlo Nikolaiev fließend, dazu ukrainisch und russisch. Da ist dann sein Trainer Yuri Tsurenkov gefragt, der zwar seit 22 Jahren in Wien lebt und längst auch österreichischer Staatsbürger ist, aber aus der Nähe von Moskau stammt und natürlich die Muttersprache beherrscht.

„Pavlo ist ein toller Junge, der sich schon richtig wohlfühlt und auch bestens aufgenommen wurde“, freut sich Tsurenkov. Jetzt hofft man beim EHC, dass er vom Gymnasium Vaterstetten möglichst schnell dauerhaft an die Schule nach Grafing wechseln kann. „Das wäre für die Familie eine große Erleichterung und würde auch seine Integration erleichtern, weil acht Kinder aus unserer U15 das hiesige Gymnasium besuchen“, so Sauter. Da wäre er nach Schulende bis zum Beginn des Trainings in den Familien der Mitspieler zum Essen und zur Betreuung herzlich willkommen.

Am Wochenende ist eine befreundete Familie der Nikolaievs in Grafing angekommen. Elli Huber, Vorsitzende der Frauen-Union Grafing und Stadträtin, hat ihnen ein Appartement im Zwiefirst zur Verfügung gestellt. Deren Sohn, Pavlos Freund Taras, ist seit Wochenbeginn auch beim EHC im Training und auf gleichem Weg ausgerüstet worden. Herzlich willkommen! ele

Hat den jungen Ukrainer unter seine Fittiche genommen: EHC-Nachwuchscoach Yuri Tsurenkov. © Foto: ele