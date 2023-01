„High-Five“-Watschn binnen neun Minuten: EHC Klostersee kassiert 2:8-Pleite gegen EC Peiting

Unter Dauerbeschuss stand der Kasten von EHC-Goalie Dominik Gräubig sowie (in Rot, v.l.) Johannes Kroner und Nicolai Quinlan gegen Peiting (weiß) im Startdrittel. © stefan r0ssmann

Nach regelrechtem Scheibenschießen im Startdrittel unterliegt der EHC Klostersee gegen effizienten EC Peiting mit 2:8 Toren in der Eishockey Oberliga Süd.

Grafing – Dreimal stehen sich der EHC Klostersee und der EC Peiting binnen fünf Wochen auf dem Oberliga-Eis gegenüber. Nach der 3:6-Niederlage zum Neujahrsstart haben die Grafinger Anfang Februar nun einiges an Wiedergutmachung abzuleisten. Gestern Abend erwischten die Rot-Weißen in der Wildbräu-Arena beim zweiten Aufeinandertreffen mit dem ECP nämlich – besonders im ersten Drittel – einen rabenschwarzen Tag und verloren mit 2:8 Toren.

Schon vor dem Startbully mussten die Grafinger einen sehr diskussionswürdig kurzfristigen Rückschlag verkraften, weil der Verband EHC-Stürmer Matthias Baumhackl wegen dessen Fünf-Minuten-Strafe gegen Lindau für das Abendspiel sperrte. Neben Baumhackl, dem noch nicht ganz spielfitten Kapitän Raphael Kaefer sowie dem verletzten Marinus Kritzenberger fehlte auch Stammgoalie Philipp Hähl im Klosterseer Aufgebot, dem Headcoach Dominik Quinlan eine Regenerationspause gönnte.

Für Hähl startete Dominik Gräubig im EHC-Kasten und hatte schon nach knapp vier Spielminuten den Torschrei auf den Lippen, doch Florian Gaschke vergab ohne Bedrängnis eine hervorragende Konterchance. Besser machten es die Gäste, die ihre zweite Torgelegenheit im Nachschuss zur Führung ausnutzten (10.). Und auch das erste Peitinger Powerplay blieb nicht folgenlos für die Grafinger. Mit einem feinen Handgelenkschlenzer zirkelte Topscorer Felix Brassard die Hartgummischeibe für seinen 34. Saisontreffer zum 0:2 ins Netz (11.).

Grafing fängt sich im ersten Durchgang fünf Gegentore binnen neun Minuten

Thomas Heger erhöhte per Distanzschuss auf 3:0 (14.) für den ECP, weil Gräubig etwas die Sicht verdeckt war. Das Peitinger Scheibenschießen ging munter weiter. Nach dem 0:4 (16.) durch Marc Besl erlöste EHC-Headcoach Quinlan seinen Goalie und holte Gräubig vorzeitig vom Eis. Seinem Backup Marinus Schunda erging es zunächst jedoch nicht besser: Lynnden Pastachak verschluderte vorne den Anschlusstreffer, im Gegenzug verwertete Marco Niewollik eiskalt zum Peitinger „High-Five“ (18.) – und machte die Grafinger Neun-Minuten-Watschn perfekt. Brassard hatte Sekunden vor der Drittelpause sogar noch das 6:0 auf der Rückhand.

Vor allem an der Effizienz im Torabschluss war der Klassenunterschied festzumachen, was sich auch im Mittelabschnitt nicht ändern sollte. Das negative Paradebeispiel lieferte Philipp Quinlan freistehend im Slot (25.). Bezeichnend, dass das erste Klosterseer Powerplay trotz wiederholter Abschlüsse torlos blieb. Wieder machten es die Gäste in Überzahl und durch Brassard per One-Timer zum 35. (!) besser – 0:6 (33.). Der siebte Streich durch Niklas Greil folgte auf dem Fuße (34.), weil die Rot-Weißen in der Rückwärtsbewegung kaum mehr als Begleitschutz anbieten konnten.

Die allgemeine Ernüchterung in der Grafinger Scheune wich einem kurzen Moment der Erleichterung, als Felix Kaller den ersten EHC-Treffer zum 1:7 markierte (40.). Vorlagengeber Vili Vesalainen legte nach der Pause das 2:7 (42.) nach. Mehr als Ergebniskosmetik gegen zunehmend ökonomisch fahrende Gäste, die nochmal durch Heger (54.) erfolgreich waren, war jedoch auch das nicht.

Einziger Gewinner, wenn man so will, war in EHC-Reihen Goalie Marinus Schunda, der nach seiner Einwechslung nicht nur mit mehrfachen Paraden sukzessive für Ruhe und Stabilität in die Grafinger Defensive gesorgt hatte. JULIAN BETZL

