Eishockey: Im Derby endet die Klosterseer Serie

Abgebremst und später ausgebremst: Marinus Kritzenberger (l.) und der EHC Klostersee gegen Miesbach. © Stefan Rossmann/Ebersberg

Erste Saisonniederlage für den EHC Klostersee in der regulären Spielzeit. In der Spitzenpartie der Aufstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga unterlagen die Grafinger am Sonntag dem TEV Miesbach mit 1:2 Toren (0:0, 0:1, 1:1).

Grafing - Die knapp 500 Zuschauer erlebten ein abwechslungsreiches, hochklassiges und ausgeglichenes Match mit einem am Ende glücklichen 2:1-Sieg der Gäste.

Die nach den Spielabsagen schon zwei Mal verschobene und vor der Partie vorgesehene Ehrung für Kapitän Bernd Rische für 700 Pflichtspiele im rot-weißen Trikot fiel erneut flach. Der Rekordspieler fehlte krankheitsbedingt und war gar nicht im Eisstadion. Christian Hummer übernahm den Part des „Capitano“ und Marinus Kritzenberger rückte an dessen Position wieder in die Abwehr ein.

In der Offensive hatte Trainer Dominik Quinlan mit Gennaro Hördt, der in Schongau noch fehlte, eine Option mehr zur Verfügung. Dazu stand mit Julian Dengl ein U 20-Talent in der Aufstellung. Der 18-jährige Stürmer hatte bereits im ersten Abschnitt einige Einsätze, unter anderem an der Seite der beiden besten EHC-Skorer Lynnden Pastachak und Raphael Kaefer.

Zunächst gerieten die Klosterseer nach einer frühen Strafzeit freilich unter Druck. Philipp Hähl stand häufig im Fokus. Der Keeper der Grafinger konnte mehrmals in höchster Not klären, unter anderem einen Schlenzer aus kürzester Distanz noch an die Latte lenken (11.). Bis zum Drittelende war der EHC nach hochkarätigen Chancen jedoch gleichgezogen. Da hatte dann auch TEV-Goalie Anian Geratsdorfer seinen Anteil am bis dahin torlosen Gleichstand.

An der Spielanlage beiderseits änderte sich nach Wiederbeginn nichts. Sowohl die EHCler wie auch der Gast agierten aus einer diszipliniert stehenden Defensive. Ausgerechnet in eigener Überzahl schlampten die Gastgeber im Aufbau. Miesbachs tschechischer Spielmacher Bohumil Slavicek im Paradeblock, der wie auch der Kanadier Patrick Asselin in der zweiten Reihe die Fäden zog, nutzte dies per Konter zum 0:1 (28.). Eine weitere hundertprozentige Einschussmögichkeit vereitelte Hähl (36.). Gegenüber verhinderte TEV-Goalie Geratsdorfer gleich mehrfach den Klosterseer Ausgleich. Yannick Kischer nach idealem Pass von Raphael Kaefer scheiterte ebenso wie Pastachak im Alleingang (32./37.).

Die Grafinger erhöhten nach dem letzten Wechsel den Druck. Der Ausgleich gegen die nun tief in deren Zone eingeschnürten Gäste lag mehrmals in der Luft, bevor Pastachak einen Abpraller nach Schuss von Nicolai Quinlan einschob (48.). Eineinhalb Minuten später der erneute Rückstand nach einem Konter. Beim EHC haderte man in dieser Situation wegen eines nicht gegebenen Fouls, das dem TEV-Vorstoß vorausgegangen war. Klostersee drückte weiter, hatte noch Chancen, aber nicht das nötige Glück. ele