Der Pfeilschnelle, der Scharfschütze und der Kleber bleiben beim EHC

Matthias Baumhackl: Der Unermüdliche bleibt dem EHC in der Bayernliga treu. © SRO EBERSBERG

Nachdem der EHC Klostersee den Abgang von Stürmer-Eigengewächs Vitus Gleixner bereits vor einiger Zeit vermeldet hatte, gab dieser Tage der aufnehmende Verein die Verpflichtung des 24-jährigen Angreifers bekannt, der seinen persönlichen und beruflichen Lebensmittelpunkt nach Ingolstadt verlegt hat.

Grafing – Intern war kein Geheimnis, was nun offiziell und öffentlich wurde: Gleixner geht in der Saison 2023/24 für den EC Pfaffenhofen Eishogs auf Torejagd, womit es in der Eishockey-Bayernliga ein Wiedersehen geben wird. „Wir wünschen Vitus natürlich eine gute und verletzungsfreie Saison. Wir wissen was er kann, sodass er nicht unbedingt gegen uns seine absolute Schokoladenseite zeigen muss“, meinte Dominik Quinlan, frisch erholt aus dem Italien-Urlaub zurück, mit einem Augenzwinkern.

Was die Hausaufgaben beim EHC betrifft, steckt der sportliche Leiter bereits wieder mitten drin in der Arbeit. Drei weitere Vertragsverlängerungen konnte er am Wochenende bestätigen. „Drei Spielertypen mit eher unterschiedlichen Anlagen und Stärken, die allesamt sehr wichtig für das Mannschaftsgefüge und ein funktionierendes Team sind.“

Weiterhin ins rot-weiße Trikot schlüpfen werden die drei Offensivkräfte Julian Dengl, Matthias Baumhackl und Simon Roeder, der mit dem gleichaltrigen Gleixner sämtliche Nachwuchsmannschaften bei den Klosterseern durchlief und mit ihm dabei sogar größtenteils in der gleichen Formation auflief.

„Mit Vitus einen bisherigen Mitspieler und Freund auf der anderen Seite – das wird vor allem beim ersten Aufeinandertreffen sicher etwas komisch sein“, denkt der pfeilschnelle Flügelflitzer, der seit fünf Jahren fester Bestandteil der EHC-Truppe ist. Das neue Trainer-Duo hält große Stücke auf ihn und sieht noch weiteres Entwicklungspotenzial. „Simon geht mit verdammt gutem Tempo die Außenbahn entlang und kann damit jede gegnerische Hintermannschaft vor große Probleme stellen“, wird Roeder von Coach Florian Engel als extrem wichtiger Baustein in der Offensivabteilung gehalten. Trainerkollege Gert Acker schätzt dessen Ehrgeiz und Fleiß: „Noch ein Stück wertvoller kann er für uns sein, wenn er den Mega-Speed noch effektiver und mit mehr Zug zum Tor einsetzt.“

Der 19 Jahre junge Dengl absolvierte in der vergangenen Saison seine erste komplette im Seniorenbereich und war bei den EHClern der Team-Filius. Zehn Skorerpunkte in 41 Pflichtspieleinsätzen in der Oberliga Süd, davon sieben Tore und darunter das erste für die Klosterseer nach der Drittliga-Rückkehr, zeugen von einer beachtlichen Premiere. Acker, der ihn im Vorjahr als U20-Trainer auch einige Male unter seinen Fittichen hatte, hofft, „dass er es schafft, seiner bislang großartigen Entwicklung noch eins draufzusetzen“. Engel ergänzte: „Julian hat sich auf Anhieb prima im Seniorenbereich akklimatisiert. Eine seiner Stärken ist der brutal gute Schuss, den er noch viel öfter einbringen kann.“

Zu Baumhackl, den der vierfache Finaltorschütze aus der Bayernliga-Endspielserie gegen Miesbach noch als Nebenspieler bestens kennt, bemüht er eine bekannte Weisheit: „Einer gegen den du überhaupt nicht gerne spielst, den du aber in den eigenen Reihen sehr schätzt: Genau das trifft auf Matthias zu. Er ist sehr wichtig und ein sogenannter Kleber fürs Team, der auch in schwierigen Situationen immer Präsenz und die notwendige Körpersprache zeigt.“

Der 30-jährige „Eishockey-Arbeiter“ stieß vor sieben Jahren zum EHC und ist damit seit dem Neubeginn in der Bezirksliga mit dabei. Zum Ende der vergangenen Saison hin standen die Zeichen bereits kurz auf Abschied. Nach der (von den Verbänden letztlich positiv abgehakten) Entscheidung zum Rückzug in die Bayernliga hat sich „Baumi“, aufgrund seiner sehr physischen Spielweise nicht sehr beliebt bei den Gegnern ist, zum Weitermachen entschieden. Klostersee-Trainer Gert Acker ist froh, weiter auf den unermüdlichen Kämpfer bauen zu können: „Ich halte ihn für enorm wichtig in unserem Teamgefüge, weil er genau weiß was er kann und was nicht und auch genau so agiert.“ ele

Simon Roeder: Der Flügelflitzer geht ins sechste Jahr in der Ersten.. © SRO EBERSBERG