Chance zur sofortigen Fehlerreduktion

Wenn ich sehe, wie der EHC in beiden Spielen gegen uns aufgetreten ist, kann ich gar nicht glauben, dass da noch nicht mehr dabei herausgekommen ist. Pat Cortina, Trainer des SC Riessersee, nach dem 7:1-Erfolg gegen den EHC Klostersee. © SRO EBERSBERG

„Das Ergebnis hört sich hart an. Es war aber bestimmt keine durchweg schlechte Vorstellung von uns.“ Dominik Quinlan. Trainer des Eishockey-Oberligisten EHC Klostersee, war nach der deutlichen 1:7-Niederlage beim SC Riessersee am Sonntagabend nicht der Einzige, der eine gewisse Diskrepanz zwischen Leistung und Resultat sah.

Grafing – „Wir haben ein paar viel zu einfache Gegentore geschluckt und waren im Abschluss etwas zu nachlässig. Keine Frage, der Sieg für die Garmischer geht absolut in Ordnung. Aber wir gehen aus eigenem Verschulden schon unter Wert aus der Sache heraus“, so Quinlan.

Eine achtbare Niederlage schenkten die Grafinger, bei denen wann immer möglich sich vier Angriffslinien abwechselten, trotz teilweise instabilem Defensivverhalten vor allem im letzten Drittel ab. Da erspielten sich die Rot-Weißen ein halbes Dutzend erstklassiger Chancen, brachten sich aber durch überhasteten oder ungenauen Abschluss selbst um den Lohn.

SCR-Coach Pat Cortina, der seinem Team eine stabile Leistung bescheinigte („Wir waren bereit heute. Schön zu sehen, dass alle Reihen Chancen kreiert und getroffen haben“), wunderte sich ob der bislang sehr mauen Punkteausbeute der Klosterseer. „Wenn ich sehe, wie der EHC in beiden Spielen gegen uns aufgetreten ist, kann ich gar nicht glauben, dass da noch nicht mehr dabei herausgekommen ist“, sagte der ehemalige deutsche Bundestrainer im Austausch mit Grafings Coach in den Katakomben des Olympia-Eissportzentrums.

Dominik Quinlan hatte Spiel und Ergebnis schnell abgehakt: „Wir müssen jetzt die richtigen Schlüsse aus der Partie ziehen und die ausgemachten Fehler möglichst reduzieren oder abstellen. Es gab aber auch viel Gutes, das wir mitnehmen wollen.“

Die Trainings-Woche wurde beim EHC Klostersee dem zusätzlichen Spieltag am Dienstag angepasst. Nach einer Übungseinheit am Montagabend haben die Grafinger Eishackler, bei denen Kapitän Raphael Kaefer (Mittelfußbruch) wohl bis nach dem Jahreswechsel ausfallen wird, am Mittwoch erst mal einen Tag frei. ele