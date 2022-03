Eishockey: EHC Klostersee macht den ersten Schritt gen Finale

Jubel in der Grafinger Scheune: Der EHC Klostersee erzielte durch Felix Kaller (3.v.l.) das wichtige 1:0. © Foto: Stefan Rossmann

Der EHC Klostersee liegt in der Halbfinal-Serie der Bayernliga-Playoffs nach Siegen mit 1:0 vorne. In einem überwiegend einseitigen, aber bis in die Schlussphase trotzdem knappen Duell besiegten die Grafinger die Amberg Wild Lions hochverdient mit 2:0 Toren.

Grafing – Der Auftakt zur K.o.-Serie fand schon zwei Tage vor dem ersten Bully statt, so wie es inzwischen üblich ist in den Sozialen Medien. Da bekämpfte man sich zur Einstimmung mit täglich neuen Kurz-Videos und witzigen Spots. Los ging’s wegen des großen Andrangs an den Stadiontoren 15 Minuten Verspätung. Das erste „face off“ führte Pavlo Nikolaiev aus, ein 14-jähriger ukrainischer Flüchtling aus Kiew, der bei der U15 der Rot-Weißen untergekommen ist.

Nach kurzem Abtasten hatte der Gast aus der Oberpfalz die ersten gefährlichen Offensivaktionen nach einer frühen EHC-Strafzeit auf seiner Seite. Und Grafinger mächtig Glück: Nach einem Schlagschuss aus der Halbdistanz landete der Puck am Innenpfosten, trudelte an der Torlinie entlang und sprang ins Spielfeld zurück (3.). Philipp Hähl wäre wohl machtlos gewesen. Der Puckfänger hatte bei noch folgenden drei Hinausstellungen gegen Klostersee schon im ersten Drittel viel Gelegenheit, sich auszuzeichnen.

Der EHC übernahm nach etwa fünf Minuten das Kommando. Die beste Chance erspielte sich Bob Wren nach sehenswertem Solo (8.). Gut zwei Minuten später war der kanadische Oldie Vorbereiter des 1:0. Felix Kaller eroberte an der eigenen blauen Linie die Hartgummischeibe, bediente Wren und setzte dessen Rückpass trocken in die Maschen.

Gästekeeper Timon Bätge rückte danach in den Mittelpunkt des Geschehens. Ausbauen konnte man den Vorsprung trotz erstklassiger Möglichkeiten nicht. In Abschnitt zwei gerieten die Wild Lions durch drei Strafzeiten noch stärker unter Druck. Der EHC versuchte es mit Distanzschüssen und passte sich direkt vor das Gehäuse, fand aber keine Lücke. Florian Gaschke und wieder der nicht zu haltende Wren hatten die besten Versuche auf dem Schläger (27./30.).

In der 35. Minute bejubelte Lynnden Pastachak das 2:0, wurde aber zurückgepfiffen. Angeblich hoher Stock – eine glatte Fehlentscheidung, wie die Wiederholung der Szene auf Sprade-TV zeigte.

Trotz des enormen Drucks und Spiel nur auf einer Seite, nämlich vor dem ERSC-Gehäuse, ging es mit der knappen Klosterseer Führung in die Schlussphase. Trotz drückender Überlegenheit ein gefährlicher Spielstand, weshalb der EHC den Gegner möglichst fern des eigenen Tores halten wollte. Was bis zum Empty-Net-Treffer durch Gennaro Hördt gelang (2:0/59.). In der bis dahin fairen Partie versuchte Ambergs Billinger noch Pastachak durch einen hinterlistigen Stock-Check aus dem Spiel zu nehmen – und kassierte dafür eine Spieldauer-Strafe.

Am Sonntag folgt Spiel 2 der Best-of-3-Serie in der Oberpfalz. Beginn ist dort 18.30 Uhr. ele