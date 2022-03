Eishockey: EHC Klostersee spielt sich für Playoffs ein

Florian Engel und seine Grafinger Eishackler hatten die Buchloer jederzeit sicher im Griff. © Foto: Stefan Rossmann

Der EHC Klostersee schoss sich zum Abschluss der Bayernliga-Aufstiegsrunde mit einem 7:4 gegen die Buchloe Pirates auf das am nächsten Wochenende beginnende Playoff-Halbfinale ein.

Grafing – Die vier Startplätze dafür waren bereits zwei Tage davor bei den drei Nachholpartien vergeben worden. Der Gast aus dem Allgäu hatte seine Chance auf die K.o.-Runde durch zuvor drei Niederlagen in Folge vergeben, sodass es definitiv der letzte Saisonauftritt der Pirates war.

Trainer Dominik Quinlan nutzte die abschließende Zwischenrunden-Begegnung, um die geplanten Zusammenstellungen der drei Blöcke einzuspielen; ausgenommen EHC-Verteidiger Christian Hummer, der nach einer krankheitsbedingt verpassten Trainingswoche fehlte.

Richtig unterhaltsam ging’s los, mit einer erstklassigen Einschussmöglichkeit für Florian Gaschke hüben und Max Schorer drüben (2.). Dann setzte sich der EHC für einige Minuten in der Angriffszone fest. Die drei, vier Mal mögliche Führung verhinderte Gäste-Goalie Johannes Wiedemann. Buchloe konnte den Verteidigungsgürtel erst lösen, als Klostersee die Sünderbank besetzte. Satte acht Strafminuten sammelte Klostersee im ersten Drittel. Alle vier Hinausstellungen gingen an Matthias Baumhackl, auf den die Schiedsrichter offenbar ein besonders wachsames Auge geworfen hatten. Mit Blick auf die Powerplay-Quote der Gäste, die beste in der Aufstiegsrunde, war der 0:1-Rückstand der Grafinger keine große Überraschung (10.).

Dabei blieb’s bis zur Pause, trotz des sehenswerten Versuches von Bob Wren direkt vom gewonnenen Bully weg (17.). Im zweiten Abschnitt erhöhte der EHC das Tempo, entwickelte mehr Torgefahr. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten (24.). Nach klasse Vorarbeit von Nicolai Quinlan schlenzte Florian Engel aus spitzem Winkel ein . Klostersee blieb dran und stellte nach gerade überstandener Unterzahl durch Yannick Kischer auf 2:1 (31.). Danach zogen die Grafinger bis zum Drittelende durch Treffer von Lynnden Pastachak und doppelt Florian Gaschke auf 5:2 davon. Die Pirates hatten da bereits ihren Torhüter gewechselt und Alexander Reichlmeir zwischen den Pfosten stehen (33.).

Die Defensivarbeit wurde nach dem eindeutigen Zwischenstand nicht mehr mit letzter Konsequenz verrichtet. Bei noch zwei Gegentoren verbesserten Felix Kaller und Gennaro Hördt ihre persönliche Bilanz. ele