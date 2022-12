Klostersee-Coach: „Viel zu naiv verteidigt“

Kollektive Klostersee-Ekstase: Marinus Kritzenberger (Nr.90 in Rot) hebt die Wildbräu-Scheune mit seinem 1:0-Führungstor gegen die Passau Black Hawks fast aus ihren Angeln. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Der EHC Klostersee zahlt als Aufsteiger in der Oberliga Süd noch immer Lehrgeld. Beim 4:6 am Freitagabend in der Wildbräu-Arena gegen die Passau Black Hawks zeigten sich die Grafinger im Vergleich zu den Wochen davor offensiv stark verbessert, was sich über die gesamte Distanz gesehen aber offenbar auf das Defensivverhalten auswirkte.

Grafing – An der Balance gilt es also zu feilen, um mit Gegnern nicht nur auf Augenhöhe zu sein, sondern dazu eben die wichtigen Schlüsselmomente einer Partie auf die eigene Seite zu ziehen.

Gegen den Gast aus Niederbayern haben dies die EHCler auch im dritten Aufeinandertreffen nicht hinbekommen, ohne schlechter zu sein. Genau aus diesem Grund, erklärte Trainer Dominik Quinlan in einer ersten Emotion die Niederlage auch als verdient: „Wir betreiben im Angriff einen Riesenaufwand und belohnen uns endlich mal mit mehr Toren und kriegen dann hinten schnell wieder die Dinger rein, weil wir nicht clever genug und viel zu naiv verteidigen.“

Über weite Strecken war an der Leistung der Grafinger wenig auszusetzen, die zum leidenschaftlichen Einsatz auch spieltechnisch gute Ansätze zeigten. „Der Unterschied zwischen Bayernliga und Oberliga ist neben dem Spieltempo eben, dass hier wirklich jeder noch so kleine Fehler Auswirkungen hat und sofort bestraft wird“, betonte der Klosterseer Headcoach. Exemplarisch dafür stand etwa das 3:4, womit man nach davor dreimaliger Führung erstmals in Rückstand geriet, genau eine Sekunde vor Ende des zweiten Drittels. Während Passau einen Angriff mit Direktpässen und -schuss durchzog, versäumte es der EHC, die gegnerische Aktion „mit einem dritten Stürmer hoch“ schon in der neutralen Zone zu unterbinden.

Das verbesserte Aufbau- und Angriffsspiel sowie die damit verbundene größere Torgefahr lag zweifelsohne am Kanadier Jordan Stallard. Der Neuzugang war nur zwei Tage nach seiner Ankunft mit einem Tor und zwei Vorlagen maßgeblich an der Offensivausbeute beteiligt. „Eine bittere Niederlage, aber ein sehr gelungenes Debüt von Jordy“, beurteilte Quinlan dessen Einstand. An der (fehlenden) Kadertiefe wird freilich auch ein Stallard nichts ändern, der trotz konditionellem Rückstand und nach der kurzen Zeit natürlich noch ohne ausreichend Einbindung angedeutet hat, eine „extreme Verstärkung“ zu sein. Die war möglicherweise ein mitentscheidend kleines Zahnrad für den Spielausgang.

Die Black Hawks haben aufgrund einer Kooperation mit mehreren DEL- und DEL2-Klubs (Straubing Tigers, EV Landshut, Eisbären Regensburg) elf Talente von dort per Förderlizenz im erweiterten Kader und fünf davon am Freitag aufgeboten. Vor allem „hinten raus“ ein wichtiges Pfund, weil die EHF-Leistungsträger entlastet wurden und in entscheidenden Phasen im Schlussdrittel noch mehr Kraft und Konzentration im Köcher hatten. ele