EHC Klostersee lässt Amberg keine Chance und zieht in Finale ein

Er war der Fels in der EHC-Abwehr: Torhüter Philipp Hähl (r.), beschützt von Vitus Gleixner. © stefan rossmann

EISHOCKEY – BAYERNLIGA-PLAYOFFS EHC beeindruckt in Amberg – Wren-Einsatz im Finale fraglich

Grafing – Das logische Final-Duell im Bayerischen Oberhaus ist perfekt! Ebenso klar wie der EHC Klostersee im Halbfinale in nur zwei Aufeinandertreffen die Amberg Wild Lions (2:0 und 5:1) abfertigte, setzte sich der TEV Miesbach in der Parallel-Serie gegen die Kempten Sharks (5:2 und 10:2) durch. „Ich denke, die zwei über die gesamte Saison mit Abstand besten Mannschaften stehen sich da gegenüber“, erklärte der Grafinger Trainer Dominik Quinlan.

Zuvor hatten die Klosterseer Puckjäger die Serie gegen die Oberpfälzer mit zwei überragend durchgezogenen Spielabschnitten vorzeitig für sich entschieden. Der Gegner verfüge in Timon Bätge ebenfalls über einen verdammt starken Puckfänger, hatte der EHC-Chefcoach seinem Team als Botschaft mit aufs Amberger Eis gegeben und dazu: „Wir haben es ihm im ersten Spiel aber auch teilweise zu leicht gemacht mit unseren Abschlüssen.“

Quinlans Worte kamen an, denn die Klosterseer setzten dem gegnerischen Goalie nach dem umkämpften ersten Durchgang („Da war Amberg vielleicht einen Tick besser, wir haben uns das Leben mit der einen oder anderen unnötigen Strafzeit selbst schwer gemacht“) vor exakt eine Handvoll unlösbarer Aufgaben.

Aus kurzer Distanz eingeschoben, aus der Halbdistanz oder verdeckt getroffen sowie durch eine sehenswerte Passstafette am kurzen Pfosten ausmanövriert und am langen eingeschoben – die Klosterseer waren beim erfolgreichen Abschluss auch unwahrscheinlich variabel. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs, die das unbedingt durchziehen und ein drittes Aufeinandertreffen am Dienstag unbedingt vermeiden wollten und dafür wieder sehr hart gearbeitet haben“, lobte Quinlan.

Das sei nach dem Ausfall von Bob Wren noch im ersten Drittel umso schwieriger gewesen. Als sich die Truppe um Kapitän Bernd Rische nach dem Erklingen der Schlusssirene um Torhüter Philipp Hähl versammelte, dem erneut überragenden Rückhalt, war der 47-jährige Kanadier am Rande der Bande mit einem Kühlpack um das lädierte Knie gebunden schon wieder für ein Späßchen zu haben. „Wir hoffen natürlich, dass sich die Verletzung als nicht so schwerwiegend herausstellt und Bobby in die Final-Serie eingreifen kann“, so Quinlan. Ein Ausfall Wrens, der in den Vorwochen überragend aufzeigte, wäre nach Raphael Kaefer und Johannes Kroner ein weiterer herber Verlust.

Auf Seiten der Amberger erkannte Bernhard Keil, dem nach Dan Heilman (warf im November wegen der Corona-Maßnahmen hin) und dem wegen rassistischer Beleidigung zwei Tage davor gesperrten Dirk Salinger dritten „Chef“ an der ERSC-Bande, den verdienten Final-Aufstieg der Grafinger neidlos an: „Mein Team hat keinesfalls enttäuscht und eine tolle Saison gespielt. Wir sind gegen einen besseren Gegner verdient ausgeschieden.“ ele