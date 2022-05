Liga-Frage für EHC weiter ungeklärt

EISHOCKEY - EHC Klostersee verlängert vor der Entscheidung bereits mit zwei Youngstern

Unabhängig von der nächstjährigen Ligazugehörigkeit steckt man beim Eishockey-Noch-Bayernligisten EHC Klostersee zudem bereits mitten in den Kaderplanung für die Saison 2022/23. Nicht von ungefähr setzen die Grafinger dabei die weitere Zusammenarbeit mit Cheftrainer Dominik Quinlan ganz nach vorne.

Grafing – Schließlich nimmt der Headcoach der Rot-Weißen überwiegend auch die Gespräche mit den Spielern wahr. „Egal ob Ober- oder Bayernliga, den großen Stamm wird so oder so unsere bewährte Mannschaft bilden“, betonte Quinlan, der nach „losen Vorgesprächen“ in den nächster Zeit viele weitere Personalien abarbeiten will. Die Grafinger werden wohl eher wahrscheinlich das Aufstiegsrechts in die Oberliga Süd wahrnehmen alternativ bleiben sie weiter in der Bayernliga. Dem Vernehmen nach könnte in den kommenden Tagen bzw. nächste Woche bereits eine endgültige Entscheidung fallen.

Am Wochenende konnte der Bayernliga-Champion EHC die Einigung mit den beiden jungen Stürmern Vitus Gleixner und Simon Roeder vermelden. „Beide sind Eigengewächse und absolut positive Beispiele für die gute Ausbildung in unserer Nachwuchsabteilung“, kommentierte Klostersee-Präsident Sascha Kaefer. „Vitus und Simon taugen auch als gute Beispiele für nachfolgende Jahrgänge. Als zusätzliche Motivation und Ansporn, dass man sich in unserem Verein bestens entwickeln und neben dem notwendigen Grundtalent mit Fleiß und Ausdauer den Sprung in die erste Mannschaft schaffen kann.“

Für beide gehe es darum, den nächsten Schritt zu machen und weiter Erfahrung zu sammeln, um zu den Leadern in ihrer Formation zu reifen – das hatte Quinlan im vergangenen Sommer von ihnen gefordert. „Das haben beide ganz klar erfüllt“, bestätigte der EHC-Cheftrainer. „Sie waren für uns extrem wichtige Angreifer in der dritten Reihe, die eben dort auch immer wieder den Unterschied gemacht und sich im sogenannten Minispiel durchgesetzt haben, was unter dem Strich ein wichtiger Beitrag zum Teamerfolg war.“

Gute Beispiele dafür lägen gar nicht so lange zurück, verwies Quinlan auf die Halbfinal- und Final-Serien in den Playoffs auf dem Weg zur Bayerischen Meisterschaft. Da machten die beiden 23-jährigen Offensivspieler beim 5:1 in Amberg im letzten Drittel den Deckel drauf, Gleixner als Torschütze und Roeder als Vorlagengeber. Als die Rot-Weißen nach der Heimniederlage in Final-Spiel zwei in Miesbach unbedingt gewinnen mussten, erarbeiten die beiden – diesmal Roeder als Vollender und Gleixner als Vorbereiter – kurz vor Ende des ersten Drittels das 1:1 und damit den Grundstein für das spätere 6:2.

„Beide haben unterschiedliche Vorzüge, Vitus etwa kann ein Spiel lesen und Simon eine enorme Schnelligkeit am Flügel, und auch ihr mögliches Leistungspotenzial noch längst nicht ausgeschöpft“, ist sich Quinlan sicher. Gleixner, der nebenher auch eine wertvolle Hilfe im EHC-Büro und trotz seines jungen Alters schon ein wichtiger Spieler in der Kabine sei, verzeichnete in der zurückliegenden Bayernliga-Saison in 42 Pflichteinsätzen 20 Skorerpunkte (13 Tore, 7 Assists). Roeder kam in 37 Partien auf 14 Zähler (sechs Treffer, acht Vorlagen). ele