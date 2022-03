In der Grafinger Scheune steigt Teil eins des Playoff-Finales

Volle Konzentration und Einsatz werden Nicolai Quinlan (l.), Christian Hummer (r.) und ihre EHC-Kollegen bringen müssen, um im Finale gegen den Favoriten TEV Miesbach zu bestehen und sich den Titel Bayerischer Meister zu holen. Zwei Siege zum Bayerischen Meister © stefan rossmann

Noch zwei Siege trennen den EHC Klostersee vom Gewinn der Bayerischen Meisterschaft. Nummer eins dazu soll am Freitag im heimischen Stadion gegen den TEV Miesbach eingefahren werden.

Grafing – „Am Ende ist es das logische Finale. Die beiden über die Saison gesehen konstantesten Mannschaften stehen sich nun mindestens zwei Mal und höchstens drei Mal gegenüber“, erklärte Trainer Dominik Quinlan vor wenigen Tagen. Der EHC Klostersee hatte gerade die Halbfinal-Hürde Amberg genommen und parallel der TEV Miesbach die Sharks aus Kempten aus dem laufenden Wettbewerb geworfen.

Wie schon die Semifinal-Serie ist auch die entscheidende Playoff-Runde mit wieder „best of three“ eine kurze. „Das ist nur einen Tick anders und mehr als Hin- und Rückspiel. Es kommt also darauf an, von der ersten Sekunde weg hellwach zu sein und möglichst fehlerfrei zu bleiben“, betonte Head-Coach Quinlan vor dem Auftakt der Endspiel-Partien am heutigen Freitagabend im Grafinger Eisstadion (20 Uhr). Zum zweiten Aufeinandertreffen geht es zwei Tage darauf im „Miahelfnzam-Stadion“ in Miesbach aufs Eis (Sonntag, 18 Uhr). Würde ein drittes Duell notwendig werden, träfe man sich am kommenden Dienstag wieder in Grafing (20 Uhr).

Dieser kleine Vorteil steht den Rot-Weißen durch das bessere Abschneiden in der oberen Zwischenrunde zu. Eine Nuance war der EHC da besser als der Top-Favorit im bayerischen Oberhaus, den vor Saisonbeginn bei einer Umfrage durchweg alle Ligavereinsvertreter ganz vorne getippt hatten.

Mussten sich die Miesbacher in der Hauptrunde noch finden und die Handvoll höherklassiger Neuverpflichtungen integrieren, lag zuletzt in der Endabrechnung der Aufstiegsrunde nur ein Sieg beziehungsweise eine Niederlage mehr zwischen den beiden Finalisten.

Klostersee fehlen die Langzeitverletzten Raphael Kaefer und Johannes Kroner

Genauso eng wie schon in den beiden vorangegangenen direkten Treffen werde es in der Serie werden, tippt Quinlan: „Kleinigkeiten werden entscheiden, in welche Richtung sich ein Spiel bewegt. Wer macht in bestimmten Phasen den entscheidenden Fehler, oder hat das Scheibenglück auf seiner Seite.“

Für die Seinen sei es enorm wichtig, der Strafbank weitgehend fern zu bleiben. „Miesbach hat mit den vielen erfahrenen Recken ein extrem starkes Powerplay und weiß das auch zu nutzen.“

Bei den Grafingern wurden zuletzt gerade in Überzahl die Langzeitverletzten Raphael Kaefer (Mittelfuß gebrochen) und Johannes Kroner (Kahnbeinbruch) schmerzlich vermisst. Umso mehr hofft man auf den Einsatz von Bob Wren, der am Sonntag in Amberg schon gegen Ende des ersten Drittels verletzt vom Eis ging. Der kanadische Spielmacher wäre auch einer für die bei engem Spielstand möglicherweise entscheidend individuelle Situation. ele

