Oberligist EHC Klostersee hat Verstärkung in Sicht

Teilen

Angeschlagen: Stürmer Raphael Kaefer verletzte sich in Füssen erneut am Mittelfuß. Sein Ausfall droht. Foto: s. rossmann © s. rossmann

Grafing – Bereits am späten Freitagabend hatte sich Dominik Quinlan festgelegt. „Wenn wir in zwei Tagen die gleiche Leistung wie heute gegen die Starbulls auf das Eis bringen, können wir was holen“, prognostizierte der Trainer des EHC Klostersee und lag damit richtig. Die Grafinger konnten nicht an die Vorstellung gegen Rosenheim anschließen und unterlagen beim EV Füssen mit 2:

5 Toren.

Die Partie im Eishockey-Bundesstützpunkt beschloss den Spieltag am frühen Sonntagabend. Alle weiteren Begegnungen in der Oberliga Süd waren, wohl um dem Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-WM gegen Spanien aus dem Weg zu gehen, kurzfristig auf den Nachmittag vorverlegt worden.

„Wir haben einfach noch nicht die Energie, um zwei Spiele mit hoher Intensität zu bestreiten“, bekannte Headcoach Quinlan nach dem Auftritt gegen keineswegs übermächtige Gastgeber. Insbesondere das Grafinger Zweikampfverhalten sei oft nicht konsequent genug gewesen. „Die beiden Spiele waren ein Spiegel des Wochenendes davor. Da hatten wir auch gegen ein Team aus der Spitzengruppe alles rausgehauen und waren dann am Sonntag vor allem mental leer, wenngleich die Vorstellung heute nicht so schlecht war wie zuletzt in Bad Tölz.“

Ein Thema beim EHC waren die Strafminuten („Unter dem Strich praktisch ein Drittel Unterzahl ist einfach zu viel, das kostet mit einem kleinen Kader enorm Kraft und Körner“) und die weiterhin überschaubare Abschlussquote. Noch kurz nach Philipp Quinlans Shorthander zum 2:5-Endstand hatten Marc Bosecker und Fabian Zick erstklassige Chancen, womit die Sache noch einmal spannend hätte werden können.

„Uns fehlt ein eiskalter Knipser. Ich hoffe, dass wir uns den mit der ausländischen Verstärkung angeln, die am Mittwoch eintreffen soll“, kündigte Quinlan die offenbar unmittelbar bevorstehende Verpflichtung eines Import-Stürmers an. Wie schwer allerdings die Verletzung bei Angreifer Raphael Kaefer ist, wird erst die eingehende Untersuchung zeigen. Erwischt hat es den EHC-Kapitän erneut am Mittelfuß. Quinlan: „Wir hoffen natürlich, dass es nichts Schlimmeres ist.“

Spieltechnisch noch Luft nach oben bei den Seinen sah Füssens Coach Janne Kujala: „Mir hat der letzte Biss gefehlt, am Ende aber zählen natürlich die drei Punkte.“ Man habe einen Pflichtsieg eingefahren und damit das Liga-Mittelfeld weiterhin im Blick. In knapp zwei Wochen treffen beide Mannschaften bereits wieder aufeinander, dann auf Grafinger Eis. ele