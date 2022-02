Eishockey: Pastachak verhindert Verlängerung

Hart bedrängtes Waldkraiburger Gästetor durch Klostersees Matthias Baumhackl (Nr. 19). © Foto: Stefan Rossmann

Hart umkämpft war das Derby in der Bayernliga-Aufstiegsrunde am Freitagabend zwischen dem EHC Klostersee und den Waldkraiburger Löwen. Am Ende entschieden die Grafinger die ausgeglichene Partie mit 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) für sich.

Grafing - „Ein Gegner, der uns nicht unbedingt liegt“, meinte Trainer Dominik Quinlan mit Verweis auf die drei vorherigen, engen Vergleiche mit den Löwen. Bis auf Verteidiger Johannes Kroner (Saisonende nach Kahnbeinbruch) liefen die Rot-Weißen in Bestbesetzung auf. Beim Gast schöpfte man sogar komplett aus dem Vollen.

Erst acht Sekunden waren gespielt, da wackelte das Gehäuse hinter Philipp Hähl. Christian Neuert hatte viel Zeit für einen (zu) platzierten Gewaltschuss aus der Halbdistanz. Eine frühe Strafzeit mussten die Grafinger überstehen, dann verlagerte sich das Geschehen auf die Gegenseite. Ein halbes Dutzend erstklassiger Chancen ließ der EHC nach dem 1:0 (4.) durch Raphael Kaefer in Überzahl ungenutzt.

Waldkraiburg konterte aber stets gefährlich. Insbesondere im Powerplay war Klostersee aber zu berechenbar. Ab Minute 29 kippte die Partie. Die Grafinger schluckten zwei Hinausstellungen und gerieten gehörig unter Druck. Keeper Hähl hielt den Vorsprung mit drei, vier Glanzparaden fest. Nachdem der ebenso vorzügliche Christoph Lode einen Alleingang von Kaefer entschärft hatte, war der Löwen-Goalie kurz darauf gegen Lynnden Pastachaks Schlenzer machtlos. Der EHC befreite sich aus der Umklammerung mit dem 2:0 – 36 Sekunden vor der Sirene.

Mit Wiederbeginn ging es ebenso um Sekunden, diesmal gegenüber. Christof Hradek und Neuert besorgten innerhalb von 20 Sekunden den Ausgleich. Es roch bereits, wie in diesem Duell schon zwei Mal in dieser Saison, nach Verlängerung. Doch der Kanadier Pastachak traf knapp acht Minuten vor dem Ende zum 3:2. Die nochmalige Führung ließ sich der EHC nicht mehr abjagen. ele