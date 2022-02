Klostersee verdirbt Pirates den Raubzug

Raphael Kaefer musste verletzt vom Eis und in die Zahnklinik nach München © sro

Nächster Auswärts-Dreier für den EHC Klostersee. In einem immer engen und hart umkämpften Match im Rahmen der Bayernliga-Aufstiegsrunde setzten sich die Grafinger bei den Buchloe Pirates mit 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) durch..

Grafing/Buchloe – Wieder einmal war die personelle Situation bei den Rot-Weißen angespannt. Mit Kapitän Bernd Rische, Christian Hummer und Johannes Kroner fehlte quasi die halbe Abwehr, aus den Offensivreihen sagte Florian Engel noch kurzfristig mit Magen-Darm-Beschwerden ab.

Schon nach wenigen Sekunden wurden die Sorgenfalten von Trainer Dominik Quinlan noch größer. Raphael Kaefer ging vom Eis und direkt wieder in die Kabine. Ein abgefälschter Puck hatte ihn im Gesicht getroffen. Mit blutender Lippe und wackelndem Schneidezahn fuhr er in die Zahnklinik nach München.

Quinlan beorderte mangels Ersatzspieler Felix Kaller auf die neunte Stürmerposition und ließ in der Hintermannschaft fünf Verteidiger durchwechseln.

Klostersee gelingt Siegtreffer kurz vor Schluss

Die ersten nennenswerten Tormöglichkeiten gingen dennoch an den EHC. Lynnden Pastachak, Vitus Gleixner und Bob Wren prüften Johannes Wiedemann im Pirates-Kasten. Philipp Hähl rückte in den Fokus, als Buchloe das erste Powerplay zugesprochen bekam. Die schwierigste Prüfung im ersten Drittel bestand der EHC-Keeper, als Alexander Krafczyk sich mit viel Tempo durchtankte (19.). Zu dem Zeitpunkt führte Klostersee bereits mit 1:0. In Überzahl hatte Hähl das Spiel mit einem langen Pass schnell gemacht, Wren leitete weiter und Matthias Baumhackl versenkte den Nachschuss (18.).

Im zweiten Abschnitt wurde es härter. Beim EHC war man mit der einen oder anderen Entscheidung der Schiedsrichter nicht einverstanden. Insbesondere, als ein Stockende eines Buchloer Spielers ungeahndet im Gesicht von Nicolai Quinlan landete, der benommen vom Eis geführt werden musste (28.). Kurz darauf fiel der Ausgleich, als die Grafinger eine doppelte Unterzahl gerade überstanden zu haben schienen.

Als Michal Petrak einen verunglückten Klärungsversuch aufnehmen und in den Winkel des Grafinger Tores zirkeln konnte, wähnten sich die Gastgeber auf Erfolgskurs (34.). Doch nur 28 Sekunden später sorgte Kaller für den Gleichstand.

Lynnden Pastachaks Tor ist drei Punkte wert

Mit viel Einsatz und auf Augenhöhe ging es in die letzten 20 Spielminuten. Da hatten erneut die Pirates das Glück auf ihrer Seite, als der Außenstürmer in Überzahl auf links durchstarten konnte und platziert ins lange Eck traf (46.).

Der kleine Klostersee Kader stemmte sich vehement gegen die drohende Niederlage und wurde mit dem 3:3 belohnt. Florian Gaschke schob ein, als Buchloe die Situation bereits geklärt glaubte (56.). Man wollte mehr und riskierte auch nach vorne noch einmal viel. Mit Erfolg. Pastachak markierte 76 Sekunden vor dem Ende den 4:3-Siegtreffer für die Gäste aus Grafing.e ele