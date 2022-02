Polizei-Präsenz bringt Ruhe in die Scheune

Von: Wolfgang Herfort

Erst als ein starkes Polizeiaufgebot anrückte, war die Austragung des Bayernligaspiels in Grafing gesichert. © stefan rossmann

Erst mit einstündiger Verspätung konnte das Aufstiegsrundenduell zwischen Gastgeber EHC Klostersee und dem ERSC Amberg beginnen. Schuld daran waren die Gästefans, die die Grafinger „Scheune“ eingenebelt hatten.

Grafing – Negative Begleiterscheinung hatte die Bayernliga-Partie der Aufstiegsrunde zwischen Gastgeber EHC Klostersee und den Gästen vom ERSC Amberg. Allerdings nicht auf dem Eis. Bevor es dort zur Sache gehen konnte, war die Partie nahe dran, gar nicht erst beginnen zu können. Die Fans der Wild Lions zeigten sich nämlich wild und unvernünftig. In der „Scheune“ zündeten sie Bengalos und wohl auch eine Rauchbombe. Die Folge: dichte, nicht gerade gesundheitsfördernde Nebelschwaden erfüllten die Halle. Die beiden Mannschaften, die gerade beim Warmmachen waren, gingen vom Eis. Die Schiedsrichter signalisierten: So kann hier nicht gespielt werden. Es dauerte dann rund 50 Minuten, ehe die Sicht wieder klar war und das Spiel beginnen konnte.

Polizei rückte mit mehr als 30 Uniformierten an

Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei – „mit eigenen Kräften und Unterstützung aus München“, wie Ebersbergs Polizeichef Ulrich Milius bestätigte – längst im Anmarsch, alarmiert vom Verein und den Klostersee-Ordnern, die sich aggressiv auftretenden Gästefans gegenüber sahen. Rund 30 Beamte sorgten dafür, dass die Amberger „Ultras“ von da an friedlich blieben. „Sie waren uns bis dahin nicht als problematische Gruppe bekannt“, so Milius, der Kontakt mit den Amberger Kollegen aufgenommen hat, um den oder die Übeltäter zu ermitteln, die die Pyrotechnik zum Einsatz brachten. Hilfreich dürfte dabei sein, dass Bildmaterial vom Grafinger Video-Team vorliegt. „Die Aufnahmen werden in Amberg ausgewertet“, ließ der Ebersberger Polizeichef wissen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingt, den/die Schuldigen zu finden.

Bei den ERSC-Ultras soll es sich dem Vernehmen nach um Fußballfans eines Zweitligisten aus dem Frankenland handeln, die bereits in anderen Stadion negativ aufgefallen sind und offenbar nur bei Amberger Auswärtsspielen in Erscheinung treten.

Glücklich über den Ausgang – „wir haben spielen können, es blieb ruhig und wir haben gewonnen“ – zeigte sich EHC-Präse Sascha Kaefer. In einer ersten Reaktion hätte er die Amberger Fans am liebsten aus dem Stadion werfen lassen. „Aber dann erwischt es auch solche, die mit den Randalieren nichts zu tun haben. Außerdem wollten wir verhindern, dass sie dann randalierend durch die Stadt ziehen.“

Ultras aus dem Stadion begleitet

Mit Schiri-Obmann Roland Aumüller und der Polizei wurde schließlich beschlossen, nicht vom Hausrecht Gebrauch zu machen, sondern die Uniformierten „nur“ Präsenz zeigen lassen. „Die haben einen super Job gemacht“, würdigte Kaefer den „ruhigen und besonnenen“ Einsatz. Dazu gehörte auch, dass die Amberger Anhänger nach dem Spiel das Stadion durch den Ausgang am Fanstandl verlassen mussten, wo ihr Bus bereits auf sie wartete. Mit einer Eskorte bis zur B304 stellte die Polizei dann sicher, dass der unliebsame Auftritt der Amberger Schlachtenbummler in Grafing damit beendet war. WOLFGANG HERFORT

Sorgten in Grafing mit dem Abbrennen von Pyrotechnik für Aufregung: die Amberger Ultras. © stefan rossmann