Eishockey: Jetzt geht‘s noch um Ausgangslage für die Playoffs

Hart umkämpft wie das Hinspiel dürfte das Wiedersehen mit dem TEV Miesbach auf dessen Eis werden. Es geht für den EHC Klostersee (li. Florian Engel) um Rang eins in der Bayernliga-Aufstiegsrunde. © stefan rossmann

Die Aufgabe für den EHC Klostersee in den ausstehenden Partien der Bayernliga-Aufstiegsrunde ist klar: Platz eins halten.

Grafing – In der Bayernliga-Aufstiegsrunde stehen regulär noch drei Spieltage an. Zwei an diesem Wochenende und der letzte am Sonntag in einer Woche. Den nächsten Freitag hat Ligenleiter Frank Butz vom Bayerischen Eissportverband (BEV) für Nachholspiele freigehalten. Der EHC Klostersee ist nach den zuletzt zwei erfolgreich beendeten Partien die Teilnahme an den Playoffs nicht mehr zu nehmen. „Damit haben wir unser nächstes Ziel erreicht. Jetzt geht es um eine möglichst gute Ausgangsposition“, betonte Trainer Dominik Quinlan.

Das Heimrecht für die Halbfinal-Serie ist den Grafingern kaum mehr zu nehmen. Endgültig absichern können die Rot-Weißen das bereits mit einem Erfolg auf eigenem Eis am heutigen Abend ab 20 Uhr gegen die Schongau Mammuts. Zwei Tage später kommt es auswärts zum wohl entscheidenden Duell um Abschlussplatz eins in der oberen Zwischenrunde, wenn die EHC-Truppe um Kapitän Bernd Rische zum Derby beim TEV Miesbach (Spielbeginn 18 Uhr) reist.

Am Sonntag erneut gegen Top-Favorit TEV Miesbach

Frei von jeglichem Druck könne man die Sache angehen, meinte Headcoach Quinlan. „Wir werden auf jeden Fall bereit sein.“ In der Hauptrunde konnte der EHC den topbesetzten Ligafavoriten bekanntlich zwei Mal schlagen und am Ende auch hinter sich lassen. Das Hinspiel in der Aufstiegsrunde ging knapp mit 1:2 verloren – die noch immer einzige Niederlage der Klosterseer in regulärer Spielzeit. Im laufenden Bewerb können die Miesbacher Schritt halten, haben auch erst einmal verloren.

Ein hartes Stück Arbeit erwartet die EHCler wohl auch daheim gegen Schongau. Die Mammuts liebäugeln noch mit Platz vier, könnten also noch in die Playoffs einziehen. „Die brauchen jeden Punkt und werden uns entsprechend einen heißen Fight liefern“, prognostiziert Quinlan, der das klare 10:1 aus dem Hinspiel als Muster (fast) ohne Wert ansieht. „Da kam Schongau gerade aus der Corona-Pause aufs Eis zurück. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer das insbesondere nach zwei Wochen ohne Training ist.“

Einsatz von Pastachak fraglich

Für die Hintermannschaft dürfte Marinus Kritzenberger wieder eine Option sein. Christian Hummer ist möglicherweise beruflich verhindert und der Einsatz des Kanadiers Lynnden Pastachak ein Thema, falls die grippale Erkältung entsprechend abgeklungen ist. Damit schlug sich in den letzten Tagen auch Torhüter Dominik Gräubig herum, der ansonsten bei voller Fitness für einen Einsatz am Wochenende vorgesehen wäre. ele