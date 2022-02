Fürs Feuerwerk auf eigenem Eis ist diesmal Grafing zuständig

Teilen

Die Kurve kriegen und die Konkurrenz abhängen: Nicolai Quinlan macht es vor, wie sich der EHC Klostersee das Wochenende vorstellt. © stefan rossmann

Der EHC Klostersee möchte mit einem Heimsieg über Waldkraiburg die Führung in der Bayernliga-Aufstiegsrunde verteidigen.

Grafing – Es war eine kurze Rückblende in eine unschöne Phase, die sieben Jahre und länger zurückliegt. Bengalos und Krawallmacher auf den Rängen des Grafinger Eisstadions waren seitdem verschwunden. Bis zum jüngsten Spiel des EHC Klostersee in der Bayernliga-Aufstiegsrunde gegen die Amberg Wild Lions (5:1). Da zündelten Gästefans, die angeblich der Nürnberger Fußball-Ultraszene zuzurechnen sind,

Zusätzlicher Sicherheitsdienst

in Amberg mit Stadionverboten belegt sein sollen und die nur bei vereinzelten Auswärtsspielen der Oberpfälzer in Erscheinung treten. Sie provozierten mit „ihrer Show“ auch eine einstündige Verspätung des Spielbeginns. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Beim EHC Klostersee hat man als Konsequenz daraus für das anstehende Heim-Derby gegen die Waldkraiburger Löwen am heutigen Freitag (20 Uhr) zusätzlich zu den Stadion-Ordnern einen Sicherheitsdienst engagiert. „Nicht, weil es im Vorfeld Erkenntnisse gäbe. In den Spielen gegen Waldkraiburg gab es zuletzt und auch in den vergangenen Jahren nie Probleme. Die Zuschauer sollen sich einfach sicher fühlen können“, betonte Ferdinand Bacher. Der zweite EHC-Vorstand lobte in diesem Zusammenhang auch die rot-weißen Anhänger. „Es herrschte zu keiner Zeit eine aggressive Stimmung bei unseren Fans. Sie haben die Mannschaft nach der Unterbrechung super unterstützt und sich nicht von der kleinen Gruppe vermeintlicher Eishockeyfans aus Amberg provozieren lassen.“

Löwen ein unangenehmer Gegner

Sportlich gesehen hätte es zuletzt nicht besser laufen können für die Grafinger, die trotz großer Personalsorgen die volle Punkteausbeute einfuhren. Und dazu noch drei Punkte am Grünen Tisch aus dem abgesagten Heimauftritt gegen die Peißenberg Miners zugesprochen bekamen, die – wie berichtet – den Spielausfall zu verantworten hatten. Am Sonntag geht’s für den EHC zum Rückspiel nach Peißenberg (Beginn 17.30 Uhr). Die Miners, in der Abschlusstabelle der Hauptrunde nach Punktequotient Dritter, stehen in der oberen Zwischenrunde noch komplett leer da. Kurz vor dem Wochenende wurde bekannt, dass man sich von Trainer Christian Kratzmeir mit sofortiger Wirkung getrennt hat, der dem Vernehmen nach bezüglich seines Jobs „Planungssicherheit“ für die nächste Saison eingefordert hatte.

„Wir dürfen uns nicht von den letzten Ergebnissen täuschen lassen und wissen, dass wir uns mit dem Spielstil der Miners generell schwertun“, so Dominik Quinlan. Er erwartet nicht, dass der Gegner die Spielrunde jetzt einfach so auslaufen lässt, nachdem die Playoffs kaum mehr zu erreichen sein dürften.

Zur Wochenmitte war der EHC-Headcoach zuversichtlich, die beiden Aufgaben personell besser ausgestattet als jüngst angehen zu können. Wie gegen Peißenberg so stehen auch gegen Waldkraiburg aus der Hauptrunde zwei Teilerfolge mit jeweils „nur“ einem Zähler zu Buche. In der Aufstiegsrunde erkämpfte man bei den Löwen vor drei Wochen einen Dreier. Raphael Kaefer erlöste die Rot-Weißen erst in der Schlussminute mit dem 2:1-Siegtreffer. Es bedarf also keiner prophetischen Gabe, um zwei enge Duelle zu prognostizieren. ele