Sechster Streich in Folge

Eishockey - Bayernliga - EHC Klostersee - Sieg in Geretsried

Der EHC Klostersee behauptete am Freitagabend seinen vierten Tabellenplatz in der Eishockey-Bayernliga. Mit einem insgesamt souverän herausgespielten 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) bei den River Rats Geretsried, dem sechsten Dreier in Folge, machten die Grafinger den nächsten Schritt in Richtung Oberliga-Verzahnungsrunde.

Der um zehn Minuten nach hinten verschobene Beginn war im nicht überdachten Geretsrieder Eisstadion nicht etwa den Wetterverhältnissen geschuldet, sondern einer zu Bruch ge

gangenen Scheibe der Plexiglas-Umrandung. Gleich der erste Schuss beim Warmup von Verteidiger Marinus Kritzenberger hatte „gepasst“. Wiederholung war nach dreieinhalb Minuten Spielzeit angesagt. Da traf Kritzenberger freilich nicht die Umrandung, sondern zum 1:0 in die gegnerischen Maschen.

Nimmt man die zwei, drei folgenden Halb-Chancen dazu, gehörte die Anfangsphase den Klosterseern. Die – unter freiem Himmel – ungewohnte Eisbeschaffenheit war kein ideales Tummelfeld für Techniker. Ab und an schaffte es der EHC dennoch, seine spieltechnischen Qualitäten aufblitzen zu lassen. Der Vorstoß nach 14 Minuten über mehrere Stationen hätte ein Tor verdient gehabt, doch Andreas Persson scheiterte an David Albanese.

Bei den River Rats wurde in der Offensive der gesperrte Topskorer Ondrej Horvath schmerzlich vermisst. Dennoch gerieten die Grafinger in der Drittel-Schlussphase ein wenig unter Druck. EHC-Keeper Dominik Gräubig klärte den Hechtsprung-Schuss von Nico Wischnewsky mit der Schulter (19.). Ab dem Mitteldrittel hatte sich der EHC optimal auf den Gegner eingestellt. Geretsried kam kaum noch gefährlich in die Klosterseer Abwehrzone.

Der Schwede Persson in Überzahl und Bob Wren per Bauerntrick erhöhten auf 3:0 (25./29.). Angesichts noch dreier Pfosten- und Lattenknaller eine hochverdiente Führung. Die in den verbleibenden 20 Spielminuten nur noch verwaltet wurde. ele