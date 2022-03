Eishockey: Spitzenreiter EHC bezwingt Mammuts

Nur kurz aus dem Gleichgewicht kamen Matthias Baumhackl (M.) und der EHC Klostersee gegen Schongau. © Foto: Stefan Rossmann

Mit einem deutlichen 6:1-Erfolg setzte sich der EHC Klostersee am Freitagabend auf eigenem Eis gegen die Schongau Mammuts durch. In der über weite Strecken ausgeglichenen Partie der Bayernliga-Aufstiegsrunde fiel der verdiente Sieg der Grafinger gegen starke Gäste etwas zu hoch aus.

Grafing – Es war erst das zweite Saison-Treffen zwischen den Rot-Weißen und den Gästen, nachdem die beiden Hauptrunden-Duelle wegen Corona-Fälle ausgefallen waren. Großes Taktieren war nicht zu erwarten, nachdem der EHC das Gipfeltreffen am Sonntag in Miesbach gerne als Tabellenführer angehen will und Schongau für Platz vier und den Playoff-Einzug noch jeden Punkt braucht.

Die ersten nennenswerten Offensivaktionen durch Philipp Quinlan und Bernd Rische gingen an Klostersee (2.). Doch die Mammuts wollten sich nicht in der Abwehrzone einschnüren zu lassen. Jason Lavallee zwang Philipp Hähl im Grafinger Kasten nach schnellem Antritt zu einer ersten Parade (7.). Der Kanadier war der Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel und per verdecktem Schlenzer auch erfolgreich (1:1/12.). Zu einem Zeitpunkt, als der EHC die Partie gerade besser unter Kontrolle zu bringen schien.

Nach überstandener Strafzeit hatten sich die klaren Einschussmöglichkeiten für die Mannschaft von Dominik Quinlan gehäuft. Bob Wren scheiterte ebenso an Mammuts-Keeper Philipp Wieland wie noch einmal Phil Quinlan. 57 Sekunden vor dem Ausgleich hatte Gennaro Hördt zum 1:0 (11.) getroffen.

In Abschnitt zwei, der EHC nun mit Quirin Bacher für Kapitän Rische (Knieverletzung) in der Abwehr, ließen beide Seiten kaum etwas zu. Eher aus dem Nichts klingelte es neben Hähl: Pfostenschuss (26.). Fast ebenso unverhofft fiel gegenüber das 2:1, nach einem durchdacht vorgetragenen und sehenswerten Vorstoß. Florian Gaschke umkurvte das Gäste-Gehäuse und passte zurück zu Yannick Kischer. Der Verteidiger täuschte einen Schuss an, passte aber auf den am langen Pfosten lauernden Wren. Der EHC-Oldie hatte keine Mühe, den Puck einzuschieben (28.). Schongau hatte seine besten Momente in Überzahl, die Klosterseer aber die Mehrzahl an Chancen.

Weit in das Schlussdrittel hinein war alles offen. Und am Ende dann doch deutlich zugunsten des Spitzenreiters, der innerhalb von vier Minuten durch Gaschke, Felix Kaller, Nicolai Quinlan und Florian Engel auf 6:1 davonzog. ele