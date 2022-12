EHC verliert, denn Tölzer Kaderqualität macht den Unterschied

Brotloser Grafinger Torjubel: Viermal netzten die Klosterseeer (in roter Spielkleidung) um Vitus Gleixner (links) und Marc Bosecker gegen die Tölzer Löwen ein. Nur hatte die womöglich beste Offensive der Liga zwei Tore mehr in petto. sro © SRO EBERSBERG

Grafing – Am Wochenende sorgte die drittklassige Eishockey-Oberliga auch über die Landesgrenzen hinweg für Aufsehen. In der Nord-Staffel ging das Hannoversche Derby zwischen den niedersächsischen Hauptstadtrivalen Scorpions und Indians in der 96er-Fußball-Arena über die Bühne. 35 000 Zuschauer verfolgten das „Winter-Classic-Game“, das in der DEL und auch in Nordamerika schon zur festen Einrichtung geworden ist.

Das Rahmenprogramm in Hannover umfasste nicht nur ein Musikprogramm, sondern auch ein Charity-Spiel zwischen Teams der Per-Mertesacker-Stifung und Kinderherz.

„So ein Match Open-Air in einer großen Arena ist genial und eine tolle Werbung für unseren Sport“, findet auch Trainer Dominik Quinlan vom EHC Klostersee. Er hätte sich das Hannover-Derby im Live-Stream natürlich gerne angeschaut, hatte mit dem Besuch der Weihnachtsfeier des EHC-Fanklubs von ’79 aber eigene Verpflichtungen. Begleitet wurde er vom EHC-Sprade-TV-Kommentator Willy Vollmayer.

Verabredet war zudem, dass am Samstagabend der Finne Vili Vesalainen mit in die „Alte Post“ in Ebersberg kommt, um mit der treuen rot-weißen Anhängerschaft ein paar schöne Vorweihnachtsstunden zu verbringen. Doch der Stürmer musste wegen einer fiebrigen Erkältung kurzfristig absagen. „Das ist vor allem auch für Vili selbst sehr schade, der gerne ein bisschen mit den dem EHC sehr verbundenen und auch engagierten Fans gequatscht hätte“, so Quinlan.

Am Vorabend hatte Vesalainen gegen die Tölzer Löwen (4:6) seine bislang vielleicht beste Vorstellung im EHC-Trikot abgeliefert. An drei Toren war er beteiligt gewesen, erzielte einen Treffer in der speziellen Powerplay-Formation mit den beiden Kanadiern Lynnden Pastachak und Jordan Stallard selbst und legte zwei weitere Tore durch kluge Zuspiele auf.

Dass es trotz einer insgesamt starken EHC-Vorstellung nicht für Zählbares reichte, wurmte auch den Klosterseer Cheftrainer sichtlich, der im Pressegespräch mit einer neuen Redewendung aufwartete: „Ich bin auf einem Auge zufrieden, wir waren offensiv variabel und gefährlich im Abschluss.“ Verbessert habe man sich auch defensiv, „aber die Fehlerquote ist noch ein wenig zu hoch und wir erlauben uns immer noch zu viele gefährliche Turnovers, nach denen uns dann die Zuordnung fehlt“.

Möglicherweise war die knappe Niederlage in einer weitgehend ausgeglichenen Partie und auch einem fast gleichen Torschussverhältnis gegen den DEL2-Absteiger ganz einfach aber auch der Qualitätsunterschied über den gesamten Kader gesehen. Auf das Konto der Tölzer Top-Reihe, die vielerorts für die beste der Oberliga Süd gehalten wird, gingen jedenfalls insgesamt fünf Tore. Die konnte auch der sehr gut haltende junge Keeper Marinus Schunda nicht verhindern.

Entsprechend erleichtert war Löwen-Bändiger Ryan Foster, dem die teils defensiven Unzulänglichkeiten in seiner Truppe nicht entgangen waren: „Ich bin nicht zufrieden mit der Leistung. Das einzig Positive: Wir haben eine Pflichtaufgabe erfüllt und drei wichtige Punkte im Hinblick auf die direkte Playoff-Teilnahme geholt.“ ele