Topspiel eine eindeutige Angelegenheit

EHC Klostersee schickt Kempten mit 8:2-Packung nach Hause

Starke und souveräne Vorstellung des EHC Klostersee. Die Grafinger gewannen am Freitagabend das Top-Spiel in der Bayernliga-Aufstiegsrunde –- Erster gegen Dritter – gegen die Kempten Sharks klar mit 8:2.

Nach einer Gedenkminute für die von Russland angegriffene Ukraine lief der Puck sofort flüssig durch die Reihen. Schnell stand es nach einem Vorstoß des eingespielten zweiten Blocks 1:0 für die Rot-Weißen. Bob Wren hatte vor seinem gewonnenen Bully in der eigenen Zone Anweisungen über Aufstellung und Laufwege gegeben, die dann punktgenau passten. Christian Hummer spielte sich in das Angriffsdrittel vor und bediente Florian Gaschke, der Jennifer Harß mit einem ansatzlos abgegebenen Schlenzer überraschte (2.). Die Sharks-Torhüterin machte dabei keinen wachen Eindruck, bügelte ihren Fehler in den nächsten Minuten aber mehrfach aus. Bei vier, fünf weiteren erstklassigen Einschussmöglichkeiten der EHCler parierte sie glänzend.

Von personeller Schwächung nichts zu sehen

Die Allgäuer konnten kaum für Entlastung sorgen, wurden von den Grafingern phasenweise tief in die eigene Zone gedrängt. Da war der zweite Treffer des EHC nur eine Frage der Zeit. Wren erzielte ihn in der Schlussphase des ersten Drittels (18.). Sieht man von einer knappen Handvoll Entlastungsangriffen ab, bei denen Keeper Philipp Hähl aber auch sein ganzes Können aufbieten musste, war Kempten auch im zweiten Abschnitt überwiegend mit Abwehrarbeit beschäftigt. Klostersee vergab einige Chancen, darunter einen Alleingang von Gaschke (29.), bevor die Führung ausgebaut wurde. Allrounder Felix Kaller, diesmal als Verteidiger aufgeboten, traf nach Wren-Zuspiel zum 3:0 (30.). Nach weiteren Toren durch Gennaro Hördt und Nicolai Quinlan in Überzahl war die Sache frühzeitig durch (35./39.). EHC-Headcoach Quinlan brachte in der Hintermannschaft Jan Fiedler. Und in der Offensive sporadisch Jens Heller, der sich gleich einen Assistpunkt beim sechsten Treffer von Simon Roeder sicherte (50.). Für die Sharks betrieb Nikolas Oppenberger per Doppelpack Ergebniskorrektur, bevor Lynnden Pastachak und noch einmal Kaller den Schlusspunkt setzten.ele