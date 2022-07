„Trainer des Jahres“ agiert beim EHC

Ausgezeichnet für seine exzellente Arbeit wurde Martin Sauter vom Eishockey-Oberligisten EHC Klostersee. Foto: sro © sro

Große Ehre für den EHC Klostersee. Nachwuchsleiter Martin Sauter, der beim Grafinger Eishockeyklub auch die U11- und U15-Talente auf dem Eis mit unter seinen Fittichen hat, wurde durch den „Förderverein Deutscher Eishockey Nachwuchs“ zum Nachwuchstrainer des Jahres 2022 gewählt.

Grafing – Die Wahl wird seit 2016 von der Deutschen Eishockeyliga (DEL) initiiert, deren Jury mit Uli Liebsch (Nachwuchs-Koordinator DEL), Karl Schwarzenbrunner (Trainerausbildung DEL), Markus Riedel (Vereinsbetreuer DEL2) und Ernst Höfner (Vereinsbetreuer DEB) hochkarätig und kompetent besetzt war. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Ausrüstungszuschuss in Höhe von 5000 Euro von Bauer Hockey Deutschland.

„Ich konnte es im ersten Moment gar nicht glauben. Ich sehe die Ehrung als Auszeichnung für die vielen kleinen Vereine in Deutschland mit engagierter und sehr qualitativer Arbeit im Nachwuchsbereich“, meinte der 48-jährige Diplom-Sportlehrer in einer ersten Stellungnahme. Seine Wahl, so Sauter, sei etwas Besonderes und eine Auszeichnung insgesamt für die Nachwuchsarbeit im Verein. „Wir haben ein ausgezeichnetes Trainerteam, ohne das es nicht funktionieren würde.“

So sah man das auch im Gremium, wie dem offiziellen Statement zur Vergabe des Awards 2022 zu entnehmen ist. Sauter sei beim EHC Klostersee für die sportliche Ausrichtung des Talentschuppens zuständig, damit die treibende Kraft was die Ausbildung und die Umsetzung des Fünf-Sterne-Programms angeht, an dem die Grafinger als bisheriger Bayernligist freiwillig teilgenommen und in den Vorjahren immer mit drei Sternen ausgezeichnet wurden.

Beim EHC würden seit Jahren gute Nachwuchsspieler ausgebildet, die dann oft zu höherklassigen Vereinen wechseln und dort tragende Rollen einnehmen. „Martin steht stellvertretend für viele Trainer, die neben ihrem Beruf mit Herzblut und Leidenschaft an der Basis- und Grundlagenausbildung mit den Talenten arbeiten. Es soll auch eine Auszeichnung für den EHC Klostersee sein, der als relativ kleiner Standort mit seinem gesamten Trainerteam immer wieder sehr gut ausgebildete Spieler hervorbringt“, betonte DEL-Nachwuchskoordinator Uli Liebsch.

Sauter stellte in diesem Zusammenhang heraus, dass der EHC-Vorstand eben auch bereit sei, eine anständige Summe für zwei hauptamtliche Nachwuchstrainer in die Hand zu nehmen. „Diese Auszeichnung zeigt, dass man auch als sogenannter Kleiner gesehen wird. Wir betreiben einen großen Aufwand, um uns der Spitze anzunähern und dabei aber auch die Basis nicht aus den Augen zu verlieren. Ich denke, wir sind nicht sehr weit weg von den großen Klubs.“

Zu kämpfen habe man jährlich mit Talenten, die abgeworben werden oder abwandern. „Wenn du immer wieder deine zwei, drei Besten verlierst ist es schwer, in die Division I nach oben zu kommen.“ Oberstes Ziel beim EHC sei es weiterhin, so der „Nachwuchstrainer des Jahres“, so viele eigene Talente in die erste Mannschaft zu bringen, damit diese das Gerüst für den Verbleib in der Oberliga Süd stellen. „Die Kaefers und Quinlans werden irgendwann aufhören und dann müssen wir die mit eigenen Jungs gleichwertig ersetzen können“, sagte Martin Sauter. ele