Klosterseer U17-Junioren als die Gewinner im Verfolgerfeld

Von: Julian Betzl

Teilen

Saison-Aus mit Stock-Applaus: Die U17-Junioren des EHC Klostersee (li. Bank) sind Bayernliga-Vizemeister. Foto:sro © sro

Es sei ein Privileg, dass er sehr zu schätzen wisse, sagt Markus Eberl und fragt: „Welcher kleine Verein in der Region hat denn jetzt immer noch Eis?“

VON JULIAN BETZL

Grafing – Dass der EHC Klostersee dem hauptamtlichen Nachwuchstrainer und seiner U17-Mannschaft auch nach dem Saisonende dieser Tage im Grafinger Eisstadion noch voraussichtlich bis Ostermontag die Möglichkeit bietet, sich vernünftig auf den letzten großen Eishockey-Ausflug in diesem Spieljahr vorzubereiten, ist laut Eberl keine Selbstverständlichkeit.

Vom 28. bis 30. April nimmt die EHC-U17 am „Easter Lions Cup 2023“ im tschechischen Most teil. „Ein sehr hochklassiges Turnier“, meint Eberl mit Blick aufs achtköpfige Teilnehmerfeld. Neben den Ausrichtern von Mostecti Lvi, haben unter anderem der DEL-Nachwuchs der Nürnberg Ice Tigers sowie Vertreter aus Slowenien, Österreich, Belgien und der Schweiz gemeldet.

Der gemeinsame Trip nach Tschechien soll als krönender Abschluss einer erfolgreichen Bayernliga-Spielzeit verstanden werden, die nach Eberls Ansicht etwas unglücklich im Gegensatz zur U20-Mannschaft von Gert Acker und Bob Wren, nicht mit einem Meistertitel belohnt wurde. Auf dem Papier war der ungeschlagene Aufsteiger SC Riessersee in seiner eigenen Liga unterwegs und wies in der Endabrechnung satte 17 Zähler Vorsprung vor Eberls U17-Truppe auf, die er gemeinsam mit Marc Ahammer betreut.

„Eine Aufstiegsrunde mit den besten vier Teams wäre bei diesem Leistungsgefälle viel fairer gewesen“, hat Eberl immer wieder betont. Da der EHCK genauso wie der drittplatzierte TEV Miesbach in 22 Ligaspielen jeweils auch nur fünf Niederlagen kassierten, wäre für die Beantwortung der Meisterfrage hauptsächlich entscheidend gewesen: Wer hat den tieferen Kader, die wenigsten Verletzungen und fährt noch dazu die höchsten Siege ein?

„Wir hatten eben im Oktober eine Krankheitswelle, ein paar Verletzte und deshalb drei Spiele verloren. Dann wird es schwierig, eine Mannschaft einzuholen, die kein Spiel verliert“, sieht Markus Eberl seine Schützlinge jedoch weniger als die ersten Verlierer, sondern vielmehr als die großen Gewinner im ausgeglicheneren Verfolgerfeld aus Miesbach (3.), Ravensburg (4.) und Bayreuth (5.) an.

„Die Jungs können sehr stolz auf die Vizemeisterschaft sein. Und auch wir Trainer sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die der jüngste Kader der Liga genommen hat. Das ist ja am Ende das wichtigste.“ Dass der EHC-Nachwuchs trotz seines vergleichsweise jungen Altersdurchschnitts mittlerweile über ein erwachsenes Nervenkostüm in Drucksituationen verfügt, wurde im Saisonfinale deutlich.

Im direkten Verfolgerduell mit dem EV Ravensburg stand auswärts die Vizemeisterschaft auf dem Spiel. Bei einer Niederlage hätten die Grafinger Gäste mit einem ernüchternden Platz vier abgeschlossen und wohl eine triste Heimreise antreten müssen. Dass man letztlich im ausgelassenen „EHC-Partybus“ zurückfuhr, war einem konzentriert-seriösen Auftritt vom Startbully weg zu verdanken gewesen.

Nach exakt 100 gespielten Sekunden brachte Lukas Eberl die Gäste in Führung, die Joshua Violini (11.) und Ferdinand Löchle (15.) zur 3:0-Pausenführung ausbauten. „Jetzt sind die Scheiben endlich mal reingegangen“, so Eberl, der mit Ahammer zuvor öfters mit der mangelnden Chancenverwertung ihrer Jungs gehadert hatte. Nicht so in Ravensburg: Gabriel Dobis (26.), Kilian Jöbstl (37.) und Patrick Kerndl (40.) schrieben auch im zweiten Drittel drei Gästetreffer auf der Anzeigetafel an, ehe Lukas Eberl im Schlussabschnitt seinen Dreierpack zum 8:2-Endstand für Klostersee schnürte (51., 60.).

Nach dem Bronzerang in der Vorsaison hat sich die U17 des EHC nun also auf Stockerlplatz zwei in Bayern verbessert – und schafft vielleicht im dritten Anlauf den Sprung auf den Platz an der Sonne. „Wir haben jedenfalls keine Abgänge“, freut sich Markus Eberl.

EHC U17: Robin Merwald, Sebastian Lehner (im Tor), Patrick Ziegler, Kilian Jöbstl, Benno Golanski, Tobias Nettesheim, Benjamin Oswald, Yannick Schmid, Gabriel Dobis, Ferdinand Löchle, Lukas Eberl, Melvyn Hermann, Ballint Kondor, Joshua Violini, Patrick Kerndl, Jan Markmann.