Grafings goldene Meisternacht

Von: Julian Betzl

Kurz nach 22.30 Uhr gab es am vergangenen Freitagabend für Spieler, Verantwortliche und den Anhang der Rot-Weißen kein Halten und schon gar keine Absperrungen mehr.

Grafing – Grenzenloser Jubel und eine über zweihundertköpfige Menschentraube schlitterte über die Eisfläche der Grafinger Wilbräu-Arena, auf der sich die U20-Junioren des EHC Klostersee soeben in einem torreich-turbulenten Eishockeymatch den Meistertitel in der Bayernliga gesichert hatten.

„Das war schon echt spektakulär und eigentlich wie geskriptet“, versuchte der frischgebackene Meistercoach, Gert Acker, seine Freude in Worte zu fassen. „Es gibt kein besseres Ende.“ Dabei ist diese Spielzeit durch den spektakulären 6:5-Heimsieg gegen den TEV Miesbach und den Titeltriumph am letzten Spieltag für die Grafinger U20 nun sogar um zwei Partien verlängert worden.

Am Sonntag, 18. März, fällt in der Bärenstadt der Startbully für die Aufstiegsrunde in die DNL III gegen die Freiburger Wölfe (Baden-Württemberg-Meister), ehe am 25. März im Breisgau die Entscheidung fällt. Ein vorläufiges Karriere-Highlight für den Großteil des EHC-Nachwuchsteams, womit sich am späten Freitagabend und in den ausgelassenen Partystunden danach aber noch kaum einer befassen wollte.

„Ich bin irgendwann spät in der Nacht nach Hause gefahren, da hatten manche Jungs noch ihre Schlittschuhe an“, verriet Gert Acker lachend, dass an so einem historischen Abend „sicher keiner abgesperrt hat“, ehe nicht der letzte Erfolgsschluck konsumiert oder verspritzt worden ist.

Gut vier Stunden bevor die Meistersause der EHCler Fahrt aufnahm, hatte der Grafinger Übungsleiter vorzeitig die Sportlerehrung des Landkreises in Ebersberg verlassen. Um genau 18.22 Uhr sprang er von seinem Sitzplatz im Alten Speicher auf und düste er gemeinsam mit Co-Trainer Bob Wren in Richtung der Grafinger Mannschaftskabine ab, ohne die Auszeichnung für den zweiten Platz in der Vorjahresrunde auf der Bühne in Empfang genommen zu haben. Es galt schließlich den fehlenden letzten Punkt für den zweiten U20-Bayerntitel in Ackers Karriere klar zu machen.

„Vor elf Jahren, 2012, haben wir die Meisterschaft schon mal gewonnen. Das war aber eine ganz andere Truppe. Dieser Titel hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert, weil ich viele der Jungs seit Kindertagen kenne und trainiere“, illustrierte Acker die außergewöhnlich emotionale Aufladung dieser Partie zudem anhand der drei knapp verpassten Titelchancen in den Vorjahren.

Wie von ihm im Vorfeld erwartet, wurde die Bayernliga-Abschlusspartie gegen defensiv sehr disziplinierte Miesbacher zur „reinen Kopfsache“. Im ersten Spielabschnitt traten die Grafinger dominant und mit viel Offensivgeist auf – und fielen dabei dem effektiven Konterspiel der Gäste zweimal zum Opfer (9./16.). Der TEV erhöhte im zweiten Drittel auf 3:0 (28.) und konterte Bernhard Schönigs Anschlusstor (31.) nur gut eine Minute später.

„Wenn du mit 1:4 ins Ende des zweiten Drittels gehst und eigentlich nicht verstehst, warum, wird‘s mental immer schwieriger und du hast kein so gutes Gefühl mehr“, so der EHC-Coach. Seiner Meinung nach, hätte das 2:4 durch Stefan Würmseer (36.) keine Minute später fallen dürfen. „Viel länger hättest du diesen Rückstand nicht mitschleppen können. So hat sich aber unser Mindset geändert.“

Miesbach habe das ganze Spiel über mit einem starken Goalie „sehr gut verteidigt“, nun aber trieb Ackers herausragender Kapitän Stefan Würmseer seine EHC-Mitspieler unermüdlich zur erfolgreichen Aufholjagd an. „In seinem letzten Jugendspiel hat er es sich natürlich nicht nehmen lassen, drei Tore zu machen und die Jungs richtig mit zu ziehen“, wollte Gert Acker neben Würmseer und Torwart Maxi Stinauer („Er hat in dieser Saison jedes Spiel gemacht und nur dreimal verloren!“) ansonsten eine „insgesamt ganz starke Mannschaftsleistung“ hervorheben.

Arnaud Eibl glückte kurz vor der Pause das 3:4 (38.), Würmseer Sekunden nach Wiederbeginn der Ausgleich (41.). Selbst den abermaligen Rückschlag (4:5/48.) konnte die Klosterseer nicht mehr vom Titelkurs abbringen. Zwar hätte das abermalige Ausgleichstor von Würmseer zum 5:5 (55.) bereits für die Meisterschaft gereicht, durch Eibls 6:5-Siegtreffer (57.) fühlte sich die Schlusssirene aus EHC-Sicht aber noch mal besser an.

Ein goldener Grafinger Moment, dessen Eintreten Gert Acker im Saisonendspurt und Fernduell mit Erzrivale EHC Straubing (siegte parallel 8:3 gegen Aibling) nicht mehr in Zweifel gezogen hatte. „Ich habe im Vorfeld in meine Tasche gegriffen“, überraschte der selbstbewusste Grafinger Headcoach sein Team mit einem funkelnden Satz Goldmedaillen. Von Verbandsseite werde es vermutlich „schon noch was geben, eine Urkunde oder Pokal vielleicht“. Aber an einem solchen Meisterabend braucht‘s einfach was Glänzendes zum Anfassen.

EHC Klostersee: Maxi+Florian Stinauer, Robin Meerwald, Bernhard Schönig, Stefan Würmseer, Reto Bürge, Leander+Samuel Ruß, Florian Stinauer, Tobias Hilger, Florian Kurz, Leopold Weinzierl, Maximilian Jannasch, Teo Herpich, Arnaud Eibl, Jonas Singer, Bernhard Pleithner, Julian Dengl, Anian Gilg, Sebastian Kosmann, Marino Brlic, Lukas Eberl.

Ersten Jubel-Content lieferten die U20-Meister des EHC Klostersee unmittelbar nach der Sirene. sro © Artist S.ROSSMANN