Eishockey: EHC geht vorzeitig in Playoff-Modus über

Der letzte Auftritt der Zwischenrunde wartet auf Florian Gaschke (l.) und den EHC am Sonntag daheim gegen den ESV Buchloe. © foto: stefan rossmann

Einen Tag später als sonst hat beim EHC Klostersee die Trainingswoche begonnen. Mittwoch, Donnerstag und am Samstagmittag – Pflicht anstatt ansonsten freiwillig – bat und bittet Trainer Dominik Quinlan die Bayernliga-Truppe der Rot-Weißen zu Übungseinheiten aufs Eis, nachdem der Freitagabend spielfrei ist.

Grafing – Die Aufstiegsrunde im Bayerischen Oberhaus endet für den EHC dann am Sonntag auf Grafinger Eis gegen die Buchloe Pirates (17.30 Uhr).

Den heutigen Abend hatte der Bayerische Eissportverband (BEV) schon bei der Erstellung des Spielplans aufgrund der Corona-Pandemie bewusst als Nachholtermin freigehalten. Drei Partien sind in der oberen Zwischenrunde auch angesetzt; neben den Klosterseern haben nur die Kempten Sharks ihr komplettes Programm bis dahin abgespult. Die Allgäuer halten wie auch die Truppe um Kapitän Bernd Rische und der TEV Miesbach ihr Playoff-Ticket bereits fest in Händen. Vierter ist fast sicher Amberg, das theoretisch aber noch von Schongau abgefangen werden könnte. Beide Teams haben noch zwei Einsätze vor sich und treffen am Sonntag sogar direkt aufeinander.

Die Grafinger können ihrem letzten Auftritt in der Runde gelassen entgegensehen. Mit den sechs Punkten Vorsprung, die man sich mit dem Penalty-Sieg in Miesbach auf den zweitplatzierten TEV erarbeitet hat, und zusätzlich einem Polster von 22 (!) Toren gegenüber dem direkten Konkurrenten dürfte man vom Platz an der Sonne nicht mehr zu verdrängen sein. Das Heimrecht hätte sich der EHC damit nicht nur für das Halbfinale in der K.o.-Runde, sondern gegebenenfalls auch für die folgende Endspiel-Serie schon einmal gesichert.

„Wir werden die Sache gegen Buchloe trotzdem mit den gleichen Vorgaben und entsprechender Einstellung wie auch alle Spiele davor angehen“, stellte Head-Coach Quinlan klar. Schließlich sehe man sich zum einen den treuen Zuschauern verpflichtet und wolle die Konzentration auch schon im Hinblick auf die noch folgenden Playoff-Einsätze hochhalten. „Es jetzt einfach laufen lassen, weil eventuell nicht viel auf dem Spiel steht und dann plötzlich auf Ansage da zu sein, das funktioniert sowieso nicht!“

Offen hält sich der Klosterseer Cheftrainer die Option, die abschließende Begegnung mit den Pirates zu nutzen, um interne Alternativ-Varianten bei der Zusammenstellung der Blöcke auszuprobieren. „Wir haben im letzten Drittel in Miesbach gesehen, dass durch das Drehen an bestimmten Stellschrauben etwas ausgelöst werden kann.“ Ausklingen lassen werde es auch der Gast aus dem Allgäu nicht, schätzt Quinlan. „Die haben einen enorm starken Top-Block und eine außergewöhnliche Saison gespielt. Alle drei bisherigen Vergleiche waren eng.“ ele