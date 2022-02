Eishockey: Grafing zuerst in Buchloe, dann kommen die Wild Lions

Wieder einsetzbar: Grafings Florian Gaschke. sro © Stefan Rossmann

Es sieht ganz danach aus, als würde der EHC Klostersee am Wochenende im Rahmen der Bayernliga-Aufstiegsrunde zu zwei Spielen antreten können. Noch ist keine coronabedingte Absage in Sicht.

Grafing – Pieps-Geräusche oder nur ein Summen des Smartphones sind in Zeiten, da die sozialen Medien in vielen Bereichen des Lebens kaum mehr wegzudenken sind, allgegenwärtig. Und doch sind die Verantwortlichen der Klubs in der Eishockey-Bayernliga derzeit noch einen Tick sensibler, sobald das Mobiltelefon einen Muckser von sich gibt oder eine Kurznachricht aufploppt.

Zu oft in den zurückliegenden Wochen gab’s wegen Corona eben „bad news“ – von eigenen Spielern oder von einem der nächsten Gegner, der das angesetzte Treffen wegen des Infektionsgeschehens oder Quarantäne stornierte. Den EHC Klostersee traf das in den zurückliegenden drei Wochen gleich zwei Mal höchst ungünstig, nämlich erst wenige Stunden vor dem Startbully. „Das war natürlich nicht gut, aber eben nicht zu ändern“, sagt Trainer Dominik Quinlan. Was die bevorstehenden beiden Aufgaben der Grafinger angeht, so glaubt der EHC-Headcoach eher nicht an Absagen, weil beide Gegner erst kürzlich betroffen waren.

Eishockey: Es geht um Punkte in der Zwischenrunde

Am Freitag (20 Uhr) führt der Spielplan in der Bayernliga-Aufstiegsrunde die Rot-Weißen zu den Buchloe Pirates, am Sonntag um 17.30 Uhr) gastieren die Amberg Wild Lions im Grafinger Eisstadion.

Quinlan sieht seine Truppe vor einem schweren Wochenende: „Sowohl Buchloe wie auch Amberg stehen in dieser Zwischenrunde sehr gut da und haben ihre Ambitionen auf die Playoff-Teilnahme mit guten Ergebnissen untermauert.“

Beide Male sei „Vollgas“ notwendig, um die Chance auf Punkte zu wahren. In der zuletzt krankheitsbedingt ausgedünnten Offensivabteilung sind die personellen Optionen wieder breit gefächert; Bob Wren, Florian Gaschke und Simon Roeder sind zurück. Allerdings wurde der Stab in die Abwehr weitergereicht. Neben Kapitän Bernd Rische, der sicher ausfallen wird, ist der Einsatz von Christian Hummer (krank) und Johannes Kroner (Handgelenk) fraglich.

Gegen die Pirates gewann der EHC kurz nach dem Jahreswechsel knapp mit 2:1 und konnte sich dabei von der defensiven Disziplin und Konterstärke der Allgäuer ein Bild machen. Zwei wichtige Statistiken führt Buchloe an: 35 Prozent Erfolgsquote im Powerplay sind außerordentlich und eng verbunden mit Michal Petrak, der in vier Aufstiegsrunden-Spielen bereits 15 Scorerpunkte sammelte.

EHC Klostersee muss Vorsicht walten lassen

Schon zweieinhalb Monate zurück liegt das letzte Duell der EHCler mit den Wild Lions, das mit 2:3 nach Verlängerung verloren ging. Neben einer ebenso stabilen Hintermannschaft sind die Lasten im Angriff der Oberpfälzer auf viele Schultern verteilt. Drei Nordamerikaner und eine oberligaerfahrene Reihe, alles ehemalige Weidener, sorgen für Ausgeglichenheit. ele