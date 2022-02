Ausfall von Raphael Kaefer ist kaum zu kompensieren

Auch personell geschwächt durch das Fehlen von Raphael Kaefer und Johannes Kroner werden Vitus Gleixner (l.) und seine Grafinger versuchen, die kommenden Gegner hinter sich zu lassen. © stefan rossmann

Die Teilnahme an den Playoffs hat der EHC Klostersee so gut wie geschafft. Dennoch ist die Stimmung bei den Grafingern getrübt. Nach dem Ausfall von Stürmer Raphael Kaefer (Mittelfußbruch) muss Coach Dominik Quinlan umbauen.

Grafing – Fünf Spieltage vor Ende der Bayernliga-Aufstiegsrunde hat neben dem TEV Miesbach und den Kempten Sharks vor allem der EHC Klostersee die Teilnahme an den folgenden Playoffs so gut wie in der Tasche, für die sich die besten vier Teams aus dem Achterfeld qualifizieren. „Ich denke auch, dass wir da kaum noch zu verdrängen sind. Aber wie schon gesagt: Wir wollen uns eine möglichst gute Ausgangsposition erarbeiten, und da heißt es nun nach den personellen Rückschlägen, noch enger zusammenzurücken“, gibt sich Trainer Dominik Quinlan dieser Tage kämpferisch.

Am bevorstehenden Faschingswochenende haben es die Grafinger gegen die aktuell auf den Tabellenplätzen drei und vier liegenden Konkurrenten selbst in der Hand, die eigene Position zu festigen.

Am Freitag geht‘s gegen Kempten, am Sonntag muss der EHC nach Amberg

Auf eigenem Eis geht es für die Rot-Weißen gegen die Sharks der EA Kempten (Freitag, 20 Uhr); am Sonntag ist man zu Gast bei den Amberg Wild Lions (Spielbeginn 18.30 Uhr). „Das werden zwei heiße Tänze“, ist sich Headcoach Quinlan sicher, der zuletzt im Training nach dem feststehenden Saisonaus von Raphael Kaefer (Mittelfußbruch) am damit notwendigen Umbau der Angriffsformation um Lynnden Pastachak bastelte. Ein derart kompletter Top-Stürmer wie Raphi mit seiner Übersicht, technischen Brillanz und Torgefährlichkeit sei natürlich nicht „eins zu eins“ zu ersetzen. Wichtig sei bei allem Ummodellieren, die vorhandene Statik im gesamten Team nicht zu sehr zu verändern.

Um den Offensiv-Speed des Kanadiers Pastachak in der Linie zu erhalten, soll der pfeilschnelle Simon Roeder die Kaefer-Position einnehmen. „Wir werden das jetzt mal ausprobieren, haben aber auch noch andere Optionen.“

Beschäftigt hat Quinlan auch die zuletzt möglicherweise durch den Ausfall von Johannes Kroner (Kahnbeinbruch) offenbar gewordene Nachlässigkeit im Defensivverhalten. Das könnte ebenfalls eine kleine interne Umstellung – jeweils ein „stay-at-home“-Verteidiger an der Seite eines offensiv ausgerichteten Abwehrspielers – nach sich ziehen. Entwarnung gab der angeschlagene und in Peißenberg nach dem ersten Drittel ausgewechselte Goalie Philipp Hähl, der wieder einsatzfähig ist.

Simon Roeder soll Kaefer-Position übernehmen

In beiden Partien dürfte die defensive Stabilität der Klosterseer gefordert sein, denn sowohl der Gast aus dem Allgäu wie auch das Löwenrudel aus der Oberpfalz hat seine Stärken im Offensivbereich.

Bei Kempten fehlt der nachverpflichtete Kanadier Brendon Harrogate gesperrt, dessen Landsmann Rob Lepine könnte nach überstandener Corona-Infektion freigetestet wieder dabei sein. In Amberg müsse man insgesamt versuchen, so Quinlan, kühlen Kopf zu bewahren. Gastmannschaften haben es dort nicht nur mit den Wild Lions auf dem Eis zu tun, müssen wie im Bayerischen Oberhaus nirgendwo anders auch die zumeist von den Rängen hereingetragene aufgepeitschte Stimmung wegstecken und versuchen, sich nicht aus dem Takt bringen lassen. ele