Weiterer Ausfall: Shugg fehlt den Red Bulls auch in den nächsten fünf Spielen

Verletzungssorgen des EHC halten an

von Lena Meyer schließen

Die Verletzungsmisere des EHC Red Bull München scheint derzeit kein Ende zu nehmen. Auch Justin Shugg fehlt den Red Bulls länger.

München - Die Verletzungsmisere des EHC Red Bull München scheint derzeit kein Ende zu nehmen. Am Montag gaben die Münchner bekannt, dass Stürmer Justin Shugg, der sich im Spiel gegen Bremerhaven vor knapp zwei Wochen verletzt hatte, für fünf weitere Spiele ausfallen wird. Grund ist eine Oberkörperverletzung. Damit ist erst nach der Deutschland-Cup-Pause Mitte November mit einer Rückkehr des Kanadiers zu rechnen.

Auch EHC-Kapitän Michi Wolf (Beinverletzung), Trevor Parkes und Mads Christensen (beide Oberkörperverletzung) fehlen Trainer Don Jackson derzeit. Die restlichen Münchner Kufencracks wollen dennoch alles daran setzen, um an die kleine Erfolgsserie der vergangenen Woche anzuknüpfen. Nach einem Tag Pause starten die Red Bulls heute mit der Vorbereitung auf das Derby in Augsburg am Freitag. Zwei Tage später steht das Heimspiel gegen Iserlohn an.

„Besonders der Erfolg in Wolfsburg war wichtig für das Selbstvertrauen“, sagte EHC-Profi Patrick Hager über die derzeitige Situation und lobte speziell Youngsters wie Andi und Tobias Eder sowie Justin Schütz, die aufgrund der Ausfälle derzeit mehr Eiszeit bekommen. „Man spürt, dass die Jungs in unserem System immer besser werden. Wir lassen weniger Chancen zu und geben vorne viele Schüsse ab.“ So kann es weitergehen.

lm