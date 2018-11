Red Bulls schreiben Geschichte – und wollen nachlegen

EHC trifft nun erneut auf Malmö

Dank des 2:0-Erfolgs am Dienstag im Rückspiel des CHL-Achtelfinals gegen den Schweizer Erstligisten stehen die Münchner Eiscracks als erstes deutsches Team überhaupt unter den besten Acht Europas. Jetzt soll nachgelegt werden.

München - Im Bus auf dem Rückweg von Zug nach München wurde den Spielern des EHC Red Bull München immer deutlicher, was sie da gerade geschafft hatten. Dank des 2:0-Erfolgs am Dienstag im Rückspiel des CHL-Achtelfinals (Hinspiel 2:3) gegen den Schweizer Erstligisten stehen die Münchner Eiscracks als erstes deutsches Team überhaupt unter den besten Acht Europas. Das, was den Red Bulls in den vergangenen Jahren immer verwehrt blieb, ist nun also Wirklichkeit. Justin Shugg, Torschütze des 1:0: „Wir haben Geschichte geschrieben. Aber es war ein hartes Stück Arbeit!“

Bis zum Schluss hatten die Münchner zittern müssen. Denn nur ein Sieg mit zwei Toren Unterschied bedeutete das Ticket fürs Viertelfinale in Europas Königsklasse. Zwei lange Minuten in Unterzahl zum Ende der Partie forderten den Roten Bullen daher alles ab. Umso größer war dann die Erleichterung. „Natürlich wurde es am Ende nochmal knapp, weil Zug alles nach vorne geworfen hat. Aber Danny (aus den Birken, die Redaktion) hat eine unglaubliche Leistung gezeigt“, lobte Yannic Seidenberg seinen Kollegen. Insgesamt sei es eines der besten Spiele der bisherigen Saison gewesen, so der Verteidiger.

Jetzt wollen die Münchner mehr. Im Viertelfinale trifft das Team von Cheftrainer Don Jackson auf die Malmö Redhawks. Das Hinspiel findet entweder am 4. oder am 5. Dezember statt, das Rückspiel am 11. Dezember. Die Schweden sind keine Unbekannten. Bereits in der Hauptrunde trafen die Red Bulls auf Malmö, kassierten im Rückspiel eine heftige 1:6-Klatsche. Diese Rechnung soll nun beglichen werden. Die Münchner fühlen sich bereit, zurückzuschlagen. „Wir haben in der Champions Hockey League bisher sehr gute Gegner gehabt, sowohl in der Hauptrunde als auch jetzt im Achtelfinale. Diese Spiele haben uns sehr geholfen, uns weiterzuentwickeln und immer besser zu werden. Auch die jungen Spieler machen nach wie vor einen tollen Job“, so Seidenberg.

Bevor es aber so weit ist, steht für die Münchner wieder der Ligaalltag auf dem Programm. Nach einem freien Tag gestern, starten die Red Bulls heute in die Vorbereitung auf Bremerhaven. Die Norddeutschen werden am Freitag (19.30 Uhr) in der Olympia-Eissporthalle zu Gast sein. Und da ist ja bekanntlich ebenfalls Bedarf zur Wiedergutmachung. Zur Erinnerung: Die Münchner verloren an der Nordseeküste im Oktober deutlich mit 2:6. Dieses Mal soll der Spieß umgedreht werden.

