Auswärtsfahrt ist schöner

von Günter Klein schließen

Wie von Trainer Don Jackson gefordert: Der EHC München schlägt zurück und gewinnt 5:2 in Ingolstadt

Ingolstadt/München– Das war schon eine herzige Szene am Freitagabend auf dem Betriebshof der Münchner Olympia-Eishalle: Fünf mitgereiste Fans (und recht viel mehr waren auch nicht auszumachen gewesen im Gästeblock) standen vor dem Bus ihres Teams und feierten (sich) mit Gesang. Der ging so: „Auswärtsfahrt, Auswärtsfahrt, Auswärtsfahrt ist schön. Siege seh’n, besoffen sein, Auswärtsfahrt ist schö-hön.“ 5:3 hatte Wolfsburg gegen den EHC München gewonnen, nachdem davor sieben Spiele in Folge verloren gegangen waren.

Auswärtsfahrt ist schön – zwei Tage später machte sich der EHC selbst dann den Song zum Motto. „Wir müssen zurückschlagen, darauf kommt es an“, hatte Trainer Don Jackson nach dem Heimlapsus gegen die traditionell unbequemen Wolfsburger proklamiert – und er wurde in Ingolstadt zumindest ergebnistechnisch zufrieden gestellt: Der EHC gewann 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) und verteidigte die Tabellenspitze – von den Verfolgern gewannen die derzeit unwiderstehlich wirkenden Adler Mannheim (3:2 gegen Nürnberg) und die Kölner Haie (2:0 gegen Berlin).

Grundlage des EHC-Sieges war ein effektives erstes Drittel, das Dominik Kahun mit dem 1:0 in der 3. Minute eröffnete. Er nahm Ingolstadts Keeper Timo Pielmeier hinterm Tor die Scheibe weg. „Man weiß ja, dass er sie zwischen den Beinen hat“, erklärte Kahun sein entschiedenes Stochern. Pielmeier war nach den weiteren Toren durch Jaffray (10.) und Seidenberg (11.) so bedient, dass er seinen Kasten verließ. Es kam Marco Eisenhut, mit dem der ERC zwar noch das 0:4 hinnahm (Pinizzotto/28.), aber sich aufraffte und dem EHC im letzten Drittel ziemlich zusetzte und die Münchner Abwehr um Schlussmann Danny Aus den Birken massiv beschäftigte. Bei 2:4 war’s dann noch spannend.

Die Erlösung für den etwas wankenden EHC kam, als Ingolstadts Coach Tommy Samuelsson statt Goalie Eisenhut fast drei Minuten vor Schluss einen weiteren Feldspieler brachte. Den sich ergebenden Raum nutzte Münchens Kapitän Michael Wolf mit einem Empty-Net-Goal in der letzten Minute. Schöne Auswärtsfahrt. Günter Klein