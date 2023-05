„Auch Drecksarbeit wird belohnt“

Von: Patrick Hilmes

Jaaaa: Kastner bejubelt sein Tor im Playoff-Finale gegen Ingolstadt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Vierter DEL-Titel mit dem EHC Red Bull München, dazu Playoff-MVP: Der Garmisch-Partenkirchner Maximilian Kastner im Tagblatt-Interview.

Garmisch-Partenkirchen/München – DEL-Titel Nummer vier, zuvor schon Sieger der Hauptrunde und dazu noch die Wahl zum Playoff-MVP: Maximilian Kastner hat eine extrem erfolgreiche Saison mit dem EHC Red Bull München hinter sich. Im Tagblatt-Interview spricht der Garmisch-Partenkirchner unter anderem über die x-Feiern mit dem EHC, wem er den MVP-Titel gegeben hätte, über Erfolgscoach Don Jackson und – sofern er dabei sein sollte – wen er bei der bevorstehenden Eishockey-Weltmeisterschaft vermissen wird.

Herr Kastner, wie anstrengend waren die vergangenen Tage nach dem DEL-Titel?

Kastner: Ziemlich stressig, es war viel los. Die letzten paar Tage habe ich mich nur mit der Nationalmannschaft beschäftigt. Wenn ich dann bei der Weltmeisterschaft dabei sein sollte, muss ich alles für die nächsten drei Wochen erledigt haben.

Aber davor standen sicherlich einige Meisterpartys mit dem EHC Red Bull München an, oder?

Ja, bis auf einen Tag, an dem wir mal zu Ruhe kommen konnten, war ich immer mit den Jungs unterwegs und wir haben gefeiert.

Wie viel Bier trinkt eigentlich so ein Profisportler dann?

So viel er halt verträgt. Also nicht sonderlich viel (lacht).

Aber nach solch einer Saison darf man sich das mal gönnen.

Ich denke, so wie wir die ganze Saison über gespielt haben, haben wir uns das redlich verdient.

Da ist das Ding: Zum bereits vierten Mal darf Maximilian Kastner den Pokal für die Meisterschaft in der DEL in die Höhe recken. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Eine kleine Feier fand auch auf dem Rathaus-Balkon in München statt. Eine ganz besondere Ehre?

Das war sehr cool und eine spontane Idee des Oberbürgermeisters, eigentlich war nur der Eintrag ins goldene Buch geplant. Auf dem Weg nach oben habe ich mich mit unserem Stadionsprecher Stefan Schneider unterhalten. Er sagte, dass er in den 30 Jahren, die er für uns oder 1860 München tätig ist, noch nie auf den Balkon durfte. Also definitiv etwas sehr Besonderes und ein Privileg.

Sie und ihre Teamkollegen waren alle schön in Lederhose, Trachtenweste und Pfoad gekleidet. Doch aus Bayern kommen ja nicht alle. Mussten Sie dem einen oder anderen Kollegen helfen?

Schon, aber viele sind bereits ein paar Jährchen in München. Die wissen, wie das geht. Haben alle eine gute Figur in Lederhose gemacht (lacht).

Kommen wir zum Sportlichen: Seit 2015/16 hat der EHC vier Meisterschaften gewonnen. Seit genau dieser Saison sind auch Sie bei Red Bull. Mit ihnen kam also der Erfolg.

(lacht) Kann man so sagen. Das ist natürlich der Verdienst der gesamten Mannschaft und der Organisation, die hier seit Jahren einen wirklich hervorragenden Job machen. Für mich ist es einfach ein schönes Gefühl, Jahr für Jahr meinen Beitrag dazu leisten zu können. Es macht riesig Spaß und ist für mich ein Privileg, in München spielen zu können.

Da spielt sicherlich auch die Nähe zur Heimat mit rein.

Sicher. Das macht alles unkomplizierter, schnell bei Familie und Freunden sein zu können. Ich wertschätze das sehr, seit acht Jahren nun in München zu spielen und hoffe, dass ich das noch länger kann.

Sie haben ja noch Vertrag in München, richtig?

Ja genau.

Und danach: Gibt es Wechselgedanken? Wollen Sie mal was anderes sehen?

Wir schauen nach dem Jahr, wie es weiter geht. Aber eigentlich brauche ich nichts anderes sehen. Jetzt kommt auch noch das neue Stadion, was sicherlich ein Schmankerl wird. Daher wäre es schön, wenn ich das noch miterleben darf. Deswegen wäre es für mich gerade kompletter Schwachsinn, über einen Wechsel nachzudenken. Ich habe ja hier alles: eine Super-Organisation, ein cooles Team und die Nähe zur Heimat.

Und ab der kommenden Saison einen neuen Coach. Toni Söderholm beerbt Don Jackson.

Erst mal zu Don: Ich habe in den vergangenen Jahren noch nie so viel gelernt.

Nicht mal in der Schule?

Nein (lacht). Wirklich, menschlich und Eishockey-technisch habe ich noch nie so viel gelernt wie von ihm. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich mit ihm zusammenarbeiten durfte. Er ist der erfolgreichste Trainer der DEL-Geschichte, das war einfach ein Privileg. Ich freue mich für ihn, dass er in seinem letzten Spiel die Meisterschaft feiern konnte. Einen besseren Abgang kann man nicht haben. Und ich bin froh, dass er in der Organisation bleibt.

Der Lehrmeister: Kastner bezeichnet die Jahre unter Coach Don Jackson (r.) als Privileg. © GEPA pictures/ City-Press

Nun übernimmt ihr ehemaliger Coach bei der Nationalmannschaft.

Mit Toni haben wir einen in Anführungsstrichen jungen Coach, der auch ein sehr, sehr guter Trainer ist. Man hat ja gesehen, welchen Erfolg er schon mit der Nationalmannschaft hatte.

Aber nicht zuletzt beim SC Bern, wo für ihn nach fünf Monaten bereits wieder Schluss war.

Es ist nie leicht, in der laufenden Saison zu wechseln – nicht für einen Spieler, nicht für einen Trainer. In München erwartet ihn jetzt schon ein Super-Team.

Was sind die Unterschiede zwischen den beiden Coaches?

Schwer zu sagen, unter Don habe ich über 400 Spiele gemacht, unter Toni ja nur 20, 30. Ich sehe bisher vielmehr Gemeinsamkeiten. Beide haben das richtige Auge für die Details, für die Kleinigkeiten. Die Art und Weise, wie sie Dinge angehen und ansprechen. Zudem haben beide ein sehr gutes Gespür für die Spieler, interessieren sich wirklich dafür, was du privat machst. Es geht nicht immer nur um Eishockey, dadurch sind wir so eine große Familie im Eisstadion.

Glauben Sie, dass sich Ihre Rolle im Team durch den Trainerwechsel ändern wird?

Ich denke nicht. In der Nationalmannschaft habe ich ja eine ähnliche Rolle gespielt, war mehr mit Defensivaufgaben betreut. Das wird auch davon abhängen, mit wem ich in einer Reihe stehen werde. Aber egal, wie es kommen wird. Wir werden wieder eine Top-Mannschaft haben.

Die vergangene Saison war auch von Ihnen persönlich eine sehr starke. Können Sie erklären, warum es so gut lief?

Ich mache das an zwei Punkten fest: Ich habe mich absolut fit gefühlt und unsere Spielweise hat mir sehr getaugt. In meiner Sturmreihe mit Chris DeSousa und Patrick Hager lief es perfekt. Wir drei sind ähnliche Spielertypen und auf einer Wellenlänge, da greift ein Zahnrad ins andere. Und dann kommt automatisch das Selbstvertrauen. Ich würde sagen, dass es gegen uns ziemlich eklig zu spielen war (schmunzelt).

Als Belohnung obendrauf gab es auch noch den Playoff-MVP-Titel.

Das hat mich sehr überrascht. Ich hätte nämlich Patrick Hager gewählt. Er hat Super-Playoffs gespielt – mit Toren, Assists und Checks geglänzt. Aber natürlich hat mich die Auszeichnung gefreut. Eine große Wertschätzung, die zeigt, dass auch Drecksarbeit belohnt wird (grinst).

Würden Sie die vergangene Saison als ihre bisher beste der Karriere bezeichnen?

Ich hatte schon mal bessere Zahlen, aber in der Saison war ich auch zweimal verletzt. Jetzt war es meine konstanteste, ich konnte mich immer weiterentwickeln zu dem Spieler, der ich jetzt bin. Das war ein kompletter Prozess. Daher kann man sie schon als beste bezeichnen.

Vier Meisterschaften: Von welcher erzählen Sie später Ihren Enkelkindern?

Die erste war natürlich unfassbar. Ich war neu im Team und in der DEL. Daher war sie etwas ganz Besonderes. Aber wenn ich sie nummerieren müsste, dann würde die jetzige an erster Stelle kommen. Weil ich einfach sehr viel zu dem Titel beisteuern konnte, das war für mich noch mal so ein i-Tüpfelchen.

Gab es diesen einen Moment, in dem Sie dachten: ’Wir gewinnen das Ding’?

In der Hauptrunde denkt man natürlich mal darüber nach. Aber man muss jeden Gegner respektieren, keiner kommt umsonst in die Playoffs. Als wir dann 0:2 gegen Bremerhaven zurücklagen und auf 1:2 verkürzen konnten, da habe ich gedacht: ’Wir können es mit jedem aufnehmen, auch wenn wir zurückliegen.’ Wir waren einfach richtig aggressiv, haben unseren Hunger auf Tore wiedergefunden. Im Bus dachte ich mir dann: ’Wenn wir so spielen, kann uns keiner stoppen, nur wir selbst könnten uns ein Bein stellen.’

Zurück in die Erfolgsspur: Kastner (r.) und Co. lagen gegen Bremerhaven mit 0:2 in der Serie zurück. Der Sieg zum 1:2 stärkte das Selbstvertrauen der Münchner immens. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Feil

Und nun steht bereits das nächste Highlight bevor: Die Weltmeisterschaft in Finnland. Wann wissen Sie, ob Sie mit in den Flieger steigen werden?

Am Dienstag spielen wir gegen die USA. Ich denke, danach oder einen Tag später wird entschieden, wer zu Hause bleiben muss.

Auf das Nationalteam wartet dann ein hammerhartes Auftaktprogramm – Schweden, Finnland und USA sind die ersten drei Gegner.

Das sind natürlich Hochkaräter. Aber wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen. Die Favoriten respektieren uns jetzt auch und wissen, dass es nicht leicht wird.

Vor- oder Nachteil, dass gleich die dicken Brocken warten?

Ich sehe es als Vorteil, so können wir vielleicht wen kalt erwischen, da alle noch nicht so eingespielt sind. Natürlich besteht die Gefahr, nach drei Spielen mit null Punkten dazustehen und unter Druck zu sein. Aber holen wir gegen den einen oder anderen Punkte, tun wir uns im weiteren Verlauf leichter.

Nun könnte es endlich mal dazu kommen, dass Sie und ihr Kumpel Marcus Weber (Nürnberg IceTigers, ebenfalls aus Garmisch-Partenkirchen) bei einer WM gemeinsam für Deutschland auflaufen.

Leider nicht, der ’Mao’ ist nicht mehr mit dabei.

Wurde er nach der kürzlichen Testspielserie aussortiert?

Ja. Ich hätte mich unglaublich für ihn gefreut, wenn er dabei gewesen wäre. Er hätte es sich auch verdient, spielt seit Jahren konstant, ist eine Bank in der Defensive. Es ist richtig unangenehm, gegen ihn zu spielen. Zudem hätte ich ihn natürlich gerne als Zimmerpartner gehabt.

Wie schätzen Sie ihre eigenen Chancen ein?

Ganz gut nach solch einer Saison. Ich will auf jeden Fall, dass die Reise weitergeht. Es macht einfach Spaß, gegen solche Nationen zu spielen.

Und danach ist erst mal Entspannung angesagt?

Dann geht es ab in den Urlaub. Wohin, das wird spontan entschieden. Und mit meinen Jungs ist wieder Golfurlaub am Gardasee geplant.

Darf man sich das wie eine normale Männertour vorstellen?

Klar, da sind einige Granaten dabei. Aber zu dem Zeitpunkt muss ich dann auch schon wieder ins Sommertraining einsteigen. Wer Toni (Söderholm, Anm. d. Red.) kennt, der weiß, dass er viel Wert auf Fitness legt.