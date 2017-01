Der EHC ballert sich zurück auf Platz eins

von Günter Klein schließen

7:2 gegen Krefeld, das mit Hühnerhaufen-Abwehr antrat

Von Günter Klein

München – Der EHC München war generös gewesen, hatte am vergangenen Freitag den Nürnberg Ice Tigers die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) überlassen. Platz eins war aber nur verliehen, seit Mittwochabend ist er wieder in Münchner Hand. Der EHC nutzte den 2:4-Ausrutscher der Nürnberger in Köln (nun gut, auch ein Spitzenteam als nicht weit entfernter Dritter) aus und schlug seinerseits die Krefeld Pinguine 7:2 (2:1, 2:1, 3:0). Nürnberg blieb bei 85 Punkten stehen, der EHC hat nun 86.

Krefeld erweckte nur ein paar Minuten den Anschein, als habe es das Zeug, aus der kleinen Serie von Münchner Heimniederlagen (Nürnberg, Bremerhaven) etwas Größeres werden zu lassen: Mike Little bugsierte einen Bandenabpraller ins offene Münchner Tor, 1:0 für die Pinguine in der 3. Minute. Doch ab Mitte des ersten Drittels ging alles seinen gewohnten Gang, und spätestens mit der Sicherheit einer 2:1-Führung konnte Don Jacksons Truppe die Scheibe laufen lassen. Brooks Macek hatte ausgeglichen (12.), Frank Mauer nutzte eine der üblichen Konfusionen in der Krefelder Abwehr (alle Mann auf einen Haufen) zum 2:1 (15.). Richie Regehr baute auf 3:1 aus (24.), für ihn war es ein besonderer Tor: Der Verteidiger, in den vorjährigen Meister-Playoffs überzähliger Ausländer, schoss sein 100. Tor in der DEL (die meisten waren ihm für Berlin gelungen). Jason Jaffray schließlich fälschte ein Hoppel-Schüsschen von Deron Quint zum 4:1 ab.

Es war kein angenehmer Abend für Niklas Treutle: Der war mal Torwart beim EHC München gewesen und hatte sich entschieden, aus dem Vertrag auszusteigen, als vor knapp zwei Jahren ein NHL-Angebot kam. Aus der großen Karriere ist nichts geworden, desillusioniert ist Treutle nach Deutschland zurückgekehrt. Krefeld brauchte einen Goalie, er griff zu – aber mit den Playoffs wird es wohl nichts mehr. Zehnter müsste man werden, um an der Qualifikation fürs Viertelfinale teilzunehmen, doch zu Beginn des letzten Hauptrunden-Viertels ist Krefeld davon neun Punkte entfernt. Der Trainerwechsel vom Tölzer Franz Fritzmeier zu Rick Adduono hat auch nicht wirklich was gebracht; unter Fritzmeier setzten die Pinguine dem EHC Mitte November noch weitaus schwerer zu (6:4 gewann München mit Mühe). Nach dem Anschlusstreffer durch Umicevic (40,) ging Krefeld diesmal mit seiner Hühnerhaufen-Abwehr völlig unter: Christensen, Aucoin und Boyle erzielten die restlichen EHC-Tore.

Vor dem Stammpublikum (3630 Zuschauer) verlief die Veranstaltung einseitig wie selten ein Spiel in dieser Saison. Eine Anmutung der bevorstehenden Playoffs war nicht auszumachen. Das nächste EHC-Match (am Freitag in Berlin) wird wohl fordernder werden.