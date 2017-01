Für den EHC geht es um die Wurst

von Günter Klein schließen

Münchner 7:3-Sieg in Düsseldorf - Spitzenspiel gegen Nürnberg mit Abeltshauser-Wette - Kastner im Krankenhaus

Düsseldorf– Hinten weiterhin nicht sattelfest, doch vorne zuverlässig treffsicher – der EHC München hat am Freitagabend erstmals im Kalenderjahr 2017 ein Auswärtsspiel gewonnen. Nach Niederlagen in Köln (1:2) und Augsburg (n.V. 5:6) gelang in Düsseldorf ein 7:3 (2:1, 2:1, 3:1).

Das Spiel im ISS Dome ging dem EHC zunächst sehr leicht von der Hand. 2:0 führte er nach 3:20 Minuten, das erste Tor gelang Michael Wolf nach 31 Sekunden mit dem ersten Schuss. Allerdings mussten die Münchner auch einen Ausfall hinnehmen: Stürmer Maxi Kastner konnte nach einem Foul von Tim Conboy, für den der Abend somit auch früh beendet war (Spieldauerdisziplinarstrafe) das Eis nur auf zwei Betreuer gestützt verlassen, er war benommen, musste ins Krankenhaus. Der nächste personelle Rückschlag, nachdem sich gerade erst Steve Pinizzotto wieder im Kader eingefunden hatte. „Allein seine Anwesenheit hilft uns“, meinte Kapitän Michi Wolf, der an seine Kollegen ansonsten den Appell richtete, „dass wir uns nicht so auf unsere Torhüter verlassen sollen“. Motto: das Spiel wieder mehr vom eigenen Tor fernhalten.

Die Souveränität des EHC war nicht von Dauer, nach der starken Anfangsphase schlichen sich die Nachlässigkeiten der vergangenen Wochen wieder ein, und so stand es plötzlich 2:2 (27. Minute). Düsseldorf war im Kampfmodus.

Doch Meister München im Abgeklärtheitsmodus: Jon Matsumoto mit seinem zweiten Tor des Abends (in einer umstrittenen Überzahlsituation), Brooks Macek, zweimal Jason Jaffray und Mads Christensen stellten auf 7:3. Im letzten Drittel schaute alles wieder leicht aus.

Der EHC hat sich mit seinem Sieg bei der DEG eingestimmt auf das wegweisendere Spiel des Wochenendes: Am Sonntag (19 Uhr) kommen die Nürnberg Ice Tigers in die Olympia-Eishalle. Es ist das Duell des Ersten gegen den Zweiten. Die beiden bisherigen Begegnungen der Saison gingen an die Franken. Deren Stürmer Leo Pföderl, einer aus der Tölzer Eishockey-Schule, hat sich mit seinem Landsmann aus dem Isarwinkel, mit EHC-Verteidiger Konrad Abeltshauser auf eine Wette eingelassen: Es geht nicht nur um drei Punkte, sondern auch um drei Kilo Leberkäse. mm