EHC München spielt für Bremerhaven das Lied von der Todesahnung

von Günter Klein schließen

Von Günter Klein

München– Gut besucht war am Dienstagabend der Münchner Olympiapark. Die meisten Leute kamen, um das „Lied vom Tod“ zu hören. Ennio Morricone, der Alt- und Großmeister der tragenden (Italo-Western-)Filmmusik, konzertierte in der Olympiahalle. Nebenan in der Eishalle die kleinere Veranstaltung: erstes Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga. Es ist eine Serie, in der man vier Spiele gewinnen (oder verlieren) muss, ehe die Grabeshymne aufgelegt wird. Wer dieses erste Match verliert, hört allenfalls das Lied von der Todesahnung. Es galt erwartungsgemäß den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Der Ligen-Neuling, Hauptrunden-Zehnte und somit Außenseiter unterlag dem Ersten, dem EHC München, mit 1:4 (1:0, 0:3, 0:1).

Playoff-Stimmung war nur bedingt zu verspüren. Zu klar sind die Münchner trotz ihrer beiden bisherigen Heimniederlagen in der „regular season“ favorisiert, verständlicherweise bringt der Gegner an einem Wochentag nicht die halbe Stadt quer durch die Republik mit, und Fußball war auch noch (zumindest im Fernsehen) – so fanden sich also lediglich 4110 Zuschauer in der Olympia-Eishalle sein. Beim nächsten Spiel, am Freitag in Bremerhaven, werden es mehr sein. Denn an der Küste wird die Paarung natürlich als Knaller wahrgenommen.

Die Pinguins, die in Ingolstadt übernachtet hatten (wo sie gerade erst ihre Pre-Playoff-Serie gewonnen hatten) zeigten in München, warum sie als unangenehm zu bespielendes Team gelten – zumindest im ersten Drittel, das sie mit 1:0 für sich entschieden. Sie überließen dem EHC die Initiative, bauten auf die Reflexe von Torhüter Jerry Kuhn und konterten, wenn sich eine Gelegenheit ergab. Typisches Fischtown-Eishockey, das tatsächlich zur Führung durch Mike Hoeffel (17.) reichte.

„Sie haben gute Stürmer. Man muss ihnen Zeit und Platz wegnehmen“, sagte Münchens Verteidiger Konrad Abeltshauser – der wesentlich daran beteiligt war, dass es im zweiten Drittel anders lief. Wichtig für den EHC: dass er nach bereits zwei Minuten den Rückstand weg hatte. Deron Quint zog ab, Andreas Eder irritierte Torhüter Kuhn – das war das 1:1. Das 2:1 (29.) dann was Feines: Brooks Macek legte ab auf Abeltshauser, der die Scheibe direkt nahm – eine für Bremerhaven zu schnelle Kombination. Ein paar Sekunden zuvor hatte Fischtown noch an den Pfosten des Münchner Tores geschossen. In der 35. Minute nutzte Michael Wolf eine Überzahlgelegenheit (viele gab es nicht, beide Teams hatten sich disziplinarisch im Griff) zum 3:1. Das war eine Ansage, dass der EHC sein bisheriges Problem mit der Spielweise der Norddeutschen bewältigt hatte.

Die Pinguins gingen gleichwohl couragiert in die letzten zwanzig Minuten und waren, nachdem EHC-Topscorer Keith Aucoin eine Konterchance zu Beginn des Abschnitts verpasst hatte, auch am Drücker. Wenn man nach der Stelle im Spiel sucht, an der sich die Hoffnungen der Bremerhavener auflösten, dann war es die 50. Minute: Sie verschuldeten einen Penalty an Jon Matsumoto, der Münchner verwandelte sicher zum 4:1 – was keine Selbstverständlichkeit ist, der Torwart hat da immer die bessere Chance. Nach diesem Treffer klang die Partie aus wie Abspannmusik von Ennio Morricone.

Die Halle leerte sich trotz des Münchner Erfolgs schnell. Zu den ungeschriebenen Gesetzen in den Playoffs gehört, dass Mannschaften sich nicht von den Fans feiern lassen, solange sie nicht in der nächsten Runde stehen. Keine Zugabe vorerst.