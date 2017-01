München in der Ergebniskrise

Eishockey

Zu viele individuelle Aussetzer: EHC kassiert die dritte Niederlage 2017, ein Verlängerungs-5:6 in Augsburg - Panther-Trainer Stewart schwärmt: „Geiler Sport“

Von Günter Klein

Augsburg– Die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gehört immer noch dem EHC München. Nürnberg, der Verfolger, leistete sich am Sonntag einen 3:4-Ausrutscher gegen die Kölner Haie. Doch allmählich ist Meister München auch auf das Versagen der Konkurrenten angewiesen, denn er selbst ist im Jahr 2017 in eine Ergebniskrise geraten. Es ist nicht so, dass ihm gar nichts mehr gelingen würde, am Donnerstag erst hat er mit einem 6:1 gegen Iserlohn geglänzt. Doch die drei anderen Partien gingen verloren: zweimal 1:2 gegen die Kölner Haie – und nun, was am meisten schmerzt: das Derby bei den Augsburger Panthern. Ursache: eine zu hohe Quote an individuellen Aussetzern – erzwungen freilich von einem Gegner, einfach beherzter spielte. Wobei der EHC auch eine Superphase hatte: als er zwischen 54. und 58. Minute aus einem 2:5-Rückstand ein 5:5 machte und sich mal wieder als Meister der Aufholjagd erwies, was Trainer Don Jackson ein Kompliment abnötigte: „Wir haben Moral bewiesen.“ Sein Augsburger Kollege Mike Stewart schnaufte tief durch: „Geiler Sport. In den 60 Minuten ist das Momentum hin- und hergewechselt.“

Das erste Drittel verlief für den EHC noch optimal. Er startete spürbar im Höchstkonzentrationsmodus in das Derby, war bemüht, das Geschehen zu bestimmen und öfter zu schießen (was ihm mit einer Bilanz von 13:9 Versuchen aufs Tor auch gelang). Nach Treffern führte das Jackson-Team zur ersten Pause 2:1, das zweite Tor des EHC entsprang eine Schlüsselszene. Augsburg hatte Überzahlspiel, das ist die Spezialität der Panther in dieser Saison, sie haben die beste Quote der Liga. Doch dieses Powerplay misslang ihnen, allerdings spielten dabei auch die Schiedsrichter Benjamin Hoppe und Martin Rohatsch eine Rolle. Sie bewerteten einen rüden Check des Münchner Verteidigers Matt Smaby als regelgerecht (eine Meinung, die nach Sichtung der Videoaufzeichnung nicht Bestand haben kann), es ergab sich eine Kontermöglichkeit für den EHC, die Brooks Macek mit dem Tor zum 2:1 abschloss (18.). Unterzahlspiel ist freilich auch das, was die Münchner besonders gut beherrschen.

Jedenfalls: Im Curt-Frenzel-Stadion brodelte es nach dieser Szene, deren Ausgangspunkt vor der Augsburger Fankurve gewesen war, so richtig. EHC-Abwehrmann Konny Abeltshauser sagte im Drittelpausen-Interview bei telekomeishockey, „dass es hier so laut ist, dass wir auf dem Eis schreien müssen, um uns zu verständigen“. Schweigephasen wie in der Münchner Olympia-Eishalle gibt es in Augsburg eben nicht.

Wo der EHC schon im ersten Drittel Anfälligkeit gezeigt hatte, das war die Abwehrarbeit. Die Führung (Jaffray/18.) verlor er nach 19 Sekunden, weil Daryl Boyle gleich eine ganze Fehlerkette veranstaltete und der Augsburger Steffen Tölzer dadurch zum 1:1-Schuss kam. Und auch im zweiten Durchgang funktionierte die Defensive nicht bei den Münchnern. In Überzahl kam der Augsburger Neuzugang Justin Shugg relativ frei zum Abschluss und überraschte EHC-Tormann David Leggio mit einem Schlawiner-Schuss ins kure Eck (2:2/30..). Und Gabe Guentzel freute sich über seine Alleingang-Möglichkeit, resultierend aus einem Kollektivversagen von Joslin und Smaby, und das 3:2 (32.).

Und dann noch dieses irre letzte Drittel: Die Panther ziehen auf 5:2 davon, München ist halbtot und rafft sich zum 5:5 aus (Boyle, Joslin, Jaffray). Die Entscheidung in der Verlängerung: 20 Sekunden vor deren Ende bekommt Justin Shugg, Augsburgs Bester, einen Penalty zugesprochen. Er verwandelt ihn abgebrüht gegen einen David Leggio, der eine Spur zu fahrig war.