EHC weiter mit Nürnberg-Komplex

2:0-Führung reicht den Münchnern nicht - erneut verlieren sie gegen die Ice Tigers auf denkbar dramatische Weise

Nürnberg/München– Und wieder ist Verrücktes passiert bei einem DEL-Spiel zwischen Nürnberg und München. Unvergesslich das erste Treffen der beiden Teams, als der EHC München einen 5:1-Vorsprung aus der Hand gab und 5:6 (in der Verlängerung) verlor. Diesmal bebte die Nürnberger Eisarena neben dem Frankenstadion anfangs vor freudiger Erwartung – und am Ende wegen der Ereignisse auf dem Eis. Der Tabellenführer EHC hatte eine 2:0-Führung. Doch in der 53. Minute und 45 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit trafen die Franken; mit einem 2:2 ging es in die Verlängerung. Und atemberaubende, aber torlose fünf Minuten später ins Penaltyschießen. Das Momentum blieb auf Nürnberger Seite. Phil Dupuis traf für die Ice Tigers, alle anderen scheiterten. Dadurch: 3:2 für Nürnberg – und Münchens Ice-Tigers-Komplex bleibt bestehen. Vier Spiele, vier (knappe und dramatische) Niederlagen.

Personell hatte sich beidseitig was getan vor diesem Spitzenspiel. Nürnberg präsentierte seinen Neuzugang Rob Schremp, 30, einen reisefreudigen amerikanischen Stürmer mit reichlich Stationen in Europa (Schweden, Lettland, zuletzt Schweiz – beim SC Langnau in der Nationallliga A war er Topscorer), der EHC München hat zum Transferschluss 31. Januar nichts mehr getan, um den Kader zu erweitern – weil er ja schon groß genug ist. Aber Coach Don Jackson musste umstellen. In der Abwehr fielen Matt Smaby und Deron Quint aus, im Sturm der nach seiner Strafzeitenorgie (34 Minuten inklusive Spieldauerdisziplinarstrafe wegen Beleidigung der Schiedsrichter) vom Spiel gegen Straubing gesperrte Steve Pinizzotto. Also holte man Andreas Eder vom SC Riessersee zurück und stellte Vollblutstürmer Yannik Seidenberg in die Abwehr.

Seidenberg hatte sich vor der Partie auch Gedanken gemacht, wie man es taktisch angehen müsse in der Nürnberger Arena (mit gut 7000 Zuschauern ausverkauft). „Wenn wir die neutrale Zone beherrschen, sollten wir gewinnen.“ Die Ice Tigers überraschten zunächst mit einer Ausrichtung, die den Münchnern entgegen kam, weil sie ihnen viel Platz überließen in der Mitte des Spielfeldes. „Da kommt die individuelle Klasse der Münchner zur Geltung“, monierte Andreas Jenike, der zuletzt famose Nürnberger Torhüter, der wegen einer Trainingsverletzung passen musste. Im Kasten der Ice Tigers stand der der EHC-Gemeinde wohlvertraute Jochen Reimer. Beim Treffer zum 0:1 hatte der Ex-Münchner klassisches Torhüterpech. Der von Jason Jaffray in der 16. Minute präzise abgefeuerte Puck flutschte Reimer durch die Beinschienen.

Beide Keeper waren gut. Danny Aus den Birken auf Münchner Seite lieferte im zweiten Drittel gegen den alleine auf ihn zustürmenden Andrew Kozek einen starken Save. Der EHC schien dann in der 52. Minute mit einem Unterzahltor von Frank Mauer zum 2:0 auf der sicheren Seite zu sein, schnappte 30 Sekunden später aber den Anschlusstreffer durch Sasa Martinovic und schließlich das 2:2 durch Reinprecht.

Der Vorsprung des EHC München ist auf drei Punkte geschrumpft. Das Rennen um Platz eins bleibt offen. Und es geht noch um etwas mehr, wie Ice Tiger Andreas Jenike bei telekomeishockey.de meinte: „Man will mit einem guten Gefühl in die Playoffs. Und das beste Gefühl hat man natürlich als Erster.“