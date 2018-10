EHC München: Penalty-Krimi im Gipfeltreffen

8 Tore beim EHC

4:4 nach regulärer Spielzeit, kein Treffer in der Overtime: Zwischen den Adlern und den Red Bulls kam es am Ende auf die Qualitäten im Penaltyschießen an. Die Münchner profitierten dabei von ihrem Selbstbewusstsein aus dem letzten Spiel.

Mannheim - Titelverteidiger EHC Red Bull München hatte hart mit den Adler Mannheim zu kämpfen und stand schon am Rande einer Niederlage - doch am Ende das bessere Ende für sich.

Mit 4:4 ging es nach 60 Minuten in die Verlängerung, dort fielen keine Tore. Also waren die Torhüter und die Nerven gefragt: Penaltyschießen. Mit dem Selbstvertrauen aus dem Auswärtssieg bei den Ice Tigers in Nürnberg ausgestattet ging der Punkt hier klar an den EHC: Kein Schuss ging an Danny aus den Birken vorbei ins Tor.

Frank Mauer der Matchwinner für den EHC München

So genügte letztlich Frank Mauers Treffer zur 4:5-Entscheidung. Mauer hatte schon in der regulären Spielzeit zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich besorgt. Besonders in den letzten Jahren wirde das Duell immer mehr zu einem Klassiker der DEL. Noch im Frühjahr standen sich beide Teams in den Playoff-Halbfinals gegenüber.

Die Düsseldorfer EG hat am achten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre erste Saisonniederlage kassiert, steht aber weiter an der Tabellenspitze. Der Altmeister verlor bei den Grizzlys Wolfsburg 3:4 (1:0, 1:1, 1:3), der jetzt punktgleiche Verfolger Adler Mannheim (beide 18) konnte nicht profitieren.

Kölner Haie obenauf nach Duell mit NHL-Team

Die Kölner Haie nahmen den Schwung aus der starken Leistung gegen die NHL-Cracks der Edmonton Oilers um Heimkehrer Leon Draisaitl (3:4 n.V.) in die Liga mit. Zwei Tage nach dem Highlight gewann der achtmalige deutsche Meister bei den Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:0, 2:1, 0:1), bleibt aber Tabellenachter.

Die drittplatzierten Straubing Tigers (17) gewannen bei den Krefeld Pinguinen 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Travis Mulock (62.) beendete das Spiel. Magerkost erlebten die Zuschauer im Duell zwischen den Schwenninger Wild Wings und Vizemeister Eisbären Berlin. Die Gäste gewannen dank Florian Kettemer nach torlosen 65 Minuten mit 1:0 nach Penaltyschießen.

In Wolfsburg ging die DEG mit einer 2:1-Führung ins Schlussdrittel, musste dann aber Treffer von Alexander Weiß (42.), Jeffrey Likens (47.) und Gerrit Fauser (54.) hinnehmen. Mehr als der Anschlusstreffer durch Alexander Barta (55.) war für die Gäste nicht drin. Düsseldorf hatte die ersten sieben Spiele gewonnen.

SID/ chp